W skrócie
- Dwóm przedstawicielom firmy prowadzącej działalność przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu postawiono zarzuty po pożarze z 2024 roku, w wyniku którego zginęło dwóch strażaków.
- Według śledczych za naruszenia przepisów przeciwpożarowych odpowiadają przedstawiciele Spółki LUPO. Nie przyznali się oni do winy i odmówili składania wyjaśnień.
- Podczas pożaru doszło do eksplozji i zawalenia kamienicy. W wyniku katastrofy poszkodowanych zostało też 11 strażaków i trzy osoby cywilne.
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Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował we wtorek, że zgromadzony do tej pory materiał dowodowy wskazuje, że do zdarzenia doszło w następstwie prowadzenia w budynku działalności produkcyjno-magazynowej "z naruszeniem warunków do jej prowadzenia oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej".
Według śledczych za owe naruszenia odpowiedzialni byli przedstawiciele Spółki LUPO - Adam H. i Agnieszka W.-H.
Pożar w Poznaniu. Prokuratura postawiła zarzuty, zginęło dwóch strażaków
- Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych, skutkiem czego śmierć na miejscu poniosło dwóch strażaków - podał prok. Wawrzyniak.
Rzecznik prokuratury dodał, że podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.
Przypomnijmy, że w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu wybuchł pożar, w czasie którego doszło do eksplozji.
W trakcie akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, a 11 zostało poszkodowanych. Ranne zostały też trzy osoby cywilne. Śledztwo w tej sprawie prowadzi poznańska prokuratura.
Po zdarzeniu powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego powiadomił, że kamienica grozi zawaleniem, w związku z tym podjęto decyzję, że budynek musi zostać rozebrany. Zdarzenie określane było mianem katastrofy budowlanej.