W skrócie Dwóm przedstawicielom firmy prowadzącej działalność przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu postawiono zarzuty po pożarze z 2024 roku, w wyniku którego zginęło dwóch strażaków.

Według śledczych za naruszenia przepisów przeciwpożarowych odpowiadają przedstawiciele Spółki LUPO. Nie przyznali się oni do winy i odmówili składania wyjaśnień.

Podczas pożaru doszło do eksplozji i zawalenia kamienicy. W wyniku katastrofy poszkodowanych zostało też 11 strażaków i trzy osoby cywilne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował we wtorek, że zgromadzony do tej pory materiał dowodowy wskazuje, że do zdarzenia doszło w następstwie prowadzenia w budynku działalności produkcyjno-magazynowej "z naruszeniem warunków do jej prowadzenia oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

Według śledczych za owe naruszenia odpowiedzialni byli przedstawiciele Spółki LUPO - Adam H. i Agnieszka W.-H.

Pożar w Poznaniu. Prokuratura postawiła zarzuty, zginęło dwóch strażaków

- Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych, skutkiem czego śmierć na miejscu poniosło dwóch strażaków - podał prok. Wawrzyniak.

Rzecznik prokuratury dodał, że podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Przypomnijmy, że w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu wybuchł pożar, w czasie którego doszło do eksplozji.

W trakcie akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków, a 11 zostało poszkodowanych. Ranne zostały też trzy osoby cywilne. Śledztwo w tej sprawie prowadzi poznańska prokuratura.

Po zdarzeniu powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego powiadomił, że kamienica grozi zawaleniem, w związku z tym podjęto decyzję, że budynek musi zostać rozebrany. Zdarzenie określane było mianem katastrofy budowlanej.



