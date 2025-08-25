Pożar wybuchł w poniedziałek ok. godz. 7:40 rano na terenie fabryki meblarskiej. Jak poinformował Interię kpt. Jakub Sobczak z PSP w Kępnie ogniem objęta jest hala magazynowa o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych. W wyniku pożaru zawaleniu uległa część hali.

Firma, na terenie której pojawił się pożar, zajmuje się przetwarzaniem pianki polietylenowej wykorzystywanej w tapicerstwie.

- Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej. W tym momencie pożar jest już dogaszany - przekazał kpt. Sobczak. Jak dodał, akcja strażaków na miejscu może potrwać jeszcze około dwie godziny.

Pożar hali w Wielkopolsce. Jedna osoba poszkodowana

- Odnotowaliśmy jedną osobę poszkodowaną. Nie ma to jednak związku z zawaleniem się hali, a z zatruciem gazami pożarowymi. Ta osoba została przewieziona do szpitala - powiedział kpt. Sobczak.

Na miejscu ewakuowane zostały najprawdopodobniej dwie osoby. - To było pomieszczenie magazynowe, w którym nie było prowadzonej stałej pracy - przekazał.

"Rosjanie już wiedzą, co należy zrobić". Były premier o dronie w Osinach Polsat News Polsat News