Pożar hali w Wielkopolsce. Chmurę dymu widać z kilku kilometrów

Płonie hala należąca do firmy meblarskiej w miejscowości Jankowy koło Kępna w województwie wielkopolskim. Chmura dymu widoczna jest z odległości kilku kilometrów. Jedna osoba została poszkodowana. - Obecnie pożar jest dogaszany - przekazał Interii kpt. Jakub Sobczak z PSP w Kępnie.

Pożar hali w miejscowości Jankowy k. Kępna (woj. wielkopolskie)
Pożar hali w miejscowości Jankowy k. Kępna (woj. wielkopolskie)

Pożar wybuchł w poniedziałek ok. godz. 7:40 rano na terenie fabryki meblarskiej. Jak poinformował Interię kpt. Jakub Sobczak z PSP w Kępnie ogniem objęta jest hala magazynowa o powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych. W wyniku pożaru zawaleniu uległa część hali.

    Firma, na terenie której pojawił się pożar, zajmuje się przetwarzaniem pianki polietylenowej wykorzystywanej w tapicerstwie.

    - Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej. W tym momencie pożar jest już dogaszany - przekazał kpt. Sobczak. Jak dodał, akcja strażaków na miejscu może potrwać jeszcze około dwie godziny.

    Pożar hali w Wielkopolsce. Jedna osoba poszkodowana

    - Odnotowaliśmy jedną osobę poszkodowaną. Nie ma to jednak związku z zawaleniem się hali, a z zatruciem gazami pożarowymi. Ta osoba została przewieziona do szpitala - powiedział kpt. Sobczak.

    Na miejscu ewakuowane zostały najprawdopodobniej dwie osoby. - To było pomieszczenie magazynowe, w którym nie było prowadzonej stałej pracy - przekazał.

