Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Płonie hala produkcyjna brodzików na terenie jednej z firm we wsi Bielsko (woj. wielkopolskie) - poinformował Krzysztof Sobkowski, burmistrz Międzychodu. Na miejscu pracują 32 zastępy straży pożarnej. Ze względu na sytuację do mieszkańców powiatu międzychodzkiego wysłano alert RCB. Walka z ogniem może potrwać kilka godzin.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Strażacy w podnośniku gaszą pożar hali produkcyjnej w Bielsku, obok mapa lokalizacji miejscowości.
Wielkopolskie: Pożar hali produkcyjnej na terenie wsi Bielsko (gmina Międzychód)Google Maps | Krzysztof Sobkowski - Burmistrz Międzychodu / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Bielsku w województwie wielkopolskim doszło do pożaru hali produkcyjnej brodzików. Na miejscu pracują 32 zastępy straży pożarnej.
  • Strażacy apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien oraz unikanie zbliżania się do rejonu ulicy Przemysłowej z powodu dużego zadymienia.
  • Z uwagi na sytuację rozesłano alert RCB do mieszkańców powiatu międzychodzkiego i skierowano na miejsce Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Międzychód w Wielkopolsce. Z relacji burmistrza Krzysztofa Sobkowskiego wynika, że we wsi Bielsko płonie hala produkcyjna brodzików. "Nie ma informacji o poszkodowanych ludziach" - podkreślił.

"Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie apelują o nieotwieranie okien w domach oraz niezbliżanie się w okolice ulicy Przemysłowej" - dodał.

Wielkopolskie. Pożar hali produkcyjnej w Bielsku, na miejscu 32 zastępy straży pożarnej

W akcji udział biorą 32 zastępy straży pożarnej. W sumie z ogniem walczy 129 strażaków. "Na miejsce pożaru dotarł starosta międzychodzki Rafał Litke oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Wiśniewski" - podał Sobkowski.

Zobacz również:

Szpital, w którym doszło do tragedii
Świat

Awaria klimatyzacji przyczyną koszmarnego pożaru. "Ludzie krzyczeli, był czarny dym"

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

Do pożaru skierowano ponadto Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania, która ma zbadać jakość powietrza w regionie.

Ze względu na sytuację do mieszkańców powiatu międzychodzkiego rozesłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). "Uwaga! Pożar hali zakładu produkcyjnego w m. Bielsko. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - brzmiał komunikat.

Dodajmy, że z relacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Międzychodzie wynika, że hala, w której pojawił się ogień, ma powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych.

"Na miejscu zdarzenia działają siły i środki z powiatu międzychodzkiego, szamotulskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

Zobacz również:

Rosja. Pożar w kompleksie chemicznym w Amurze. Informacje o ofiarach
Świat

Ogromny pożar w strategicznym zakładzie w Rosji. Ofiarami obcokrajowcy

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Dziś minister, a jutro prezes Trybunału? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze