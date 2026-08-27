Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

W skrócie W Bielsku w województwie wielkopolskim doszło do pożaru hali produkcyjnej brodzików. Na miejscu pracują 32 zastępy straży pożarnej.

Strażacy apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien oraz unikanie zbliżania się do rejonu ulicy Przemysłowej z powodu dużego zadymienia.

Z uwagi na sytuację rozesłano alert RCB do mieszkańców powiatu międzychodzkiego i skierowano na miejsce Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

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Do zdarzenia doszło na terenie gminy Międzychód w Wielkopolsce. Z relacji burmistrza Krzysztofa Sobkowskiego wynika, że we wsi Bielsko płonie hala produkcyjna brodzików. "Nie ma informacji o poszkodowanych ludziach" - podkreślił.

"Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie apelują o nieotwieranie okien w domach oraz niezbliżanie się w okolice ulicy Przemysłowej" - dodał.

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Wielkopolskie. Pożar hali produkcyjnej w Bielsku, na miejscu 32 zastępy straży pożarnej

W akcji udział biorą 32 zastępy straży pożarnej. W sumie z ogniem walczy 129 strażaków. "Na miejsce pożaru dotarł starosta międzychodzki Rafał Litke oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Wiśniewski" - podał Sobkowski.

Do pożaru skierowano ponadto Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania, która ma zbadać jakość powietrza w regionie.

Ze względu na sytuację do mieszkańców powiatu międzychodzkiego rozesłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). "Uwaga! Pożar hali zakładu produkcyjnego w m. Bielsko. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - brzmiał komunikat.

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Dodajmy, że z relacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Międzychodzie wynika, że hala, w której pojawił się ogień, ma powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych.

"Na miejscu zdarzenia działają siły i środki z powiatu międzychodzkiego, szamotulskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.



