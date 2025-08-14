- Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godz. 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej - przekazał oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław.

Jak na razie strażakom nie udało się opanować pożaru.

Poznań. Pożar poddasza bloku. Strażacy w akcji

- Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział strażak. Wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek.

- To jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - opisał Tecław.

Strażak ocenił, że pożar nie zagraża innym obiektom. Nie ma też informacji, by w zdarzeniu ktokolwiek został poszkodowany.

