Pożar bloku mieszkalnego w Poznaniu. "Ogień nieopanowany"
23 strażackie zastępy walczą z pożarem poddasza budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Krańcowej w Poznaniu. Ogień jak na razie nie został opanowany. Z bloku ewakuowano ponad 80 osób. Nie ma osób poszkodowanych.
- Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godz. 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej - przekazał oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław.
Jak na razie strażakom nie udało się opanować pożaru.
Poznań. Pożar poddasza bloku. Strażacy w akcji
- Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział strażak. Wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek.
- To jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - opisał Tecław.
Strażak ocenił, że pożar nie zagraża innym obiektom. Nie ma też informacji, by w zdarzeniu ktokolwiek został poszkodowany.