Poważny wypadek w Wielkopolsce. Włodarz w szpitalu

Krzysztof Ryncarz

Wójt gminy Brzeziny w województwie wielkopolskim spadł z wysokości w budynku byłej szkoły w miejscowości Aleksandria. 61-letni mężczyzna trafił do szpitala. Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Żółto-czerwony śmigłowiec ratownictwa medycznego LPR w locie na tle nieba, widok z dołu
Śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Wójt gminy Brzeziny spadł z wysokości w budynku byłej szkoły w miejscowości Aleksandria i został przewieziony do szpitala.
  • Do wypadku doszło podczas kontroli prac budowlano-remontowych na pierwszym piętrze obiektu, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające, dotyczące okoliczności zdarzenia, w tym sprawdzenie przestrzegania środków ostrożności podczas kontroli.
Do wypadku doszło w czwartek rano około godziny 9:30 w miejscowości Aleksandria w powiecie konińskim w Wielkopolsce.

Wypadek na terenie budowy. Ranny wójt

- W trakcie kontroli prac budowlano-remontowych doszło do wypadku, podczas którego 61-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego spadł z wysokości 1. piętra na podłoże - przekazała Interii asp. Edyta Marciniak z Komendy Miejskiej w Kaliszu.

- Na skutek wypadku mężczyznę przewieziono do szpitala w Koninie - dodała. Według Radia Poznań poszkodowanego zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak bardzo poważne były obrażenia, których doznał mężczyzna. Policja potwierdziła jednak, że z pewnością jest to uszczerbek na zdrowiu trwający ponad siedem dni.

Wypadek podczas remontu. Wójt spadł z wysokości

Poszkodowanym mężczyzną jest wójt gminy Brzeziny, co potwierdził starosta kaliski Jan Adam Kłysz.

- Mam takie potwierdzenie z Urzędu Gminy, że doszło do wypadku w miejscowości Aleksandria, w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowała szkoła. Ten obiekt jest w tej chwili remontowany - przekazał w rozmowie z Radiem Poznań.

- Pan wójt najprawdopodobniej doglądał tej inwestycji, jak każdy z nas, który dogląda szczegółowo każdej roboty budowlanej - dodał.

Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, w tym m.in. czy podczas kontroli na terenie budowy zachowane były niezbędne środki ostrożności.

