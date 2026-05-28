Poważny wypadek w Wielkopolsce. Włodarz w szpitalu
Wójt gminy Brzeziny w województwie wielkopolskim spadł z wysokości w budynku byłej szkoły w miejscowości Aleksandria. 61-letni mężczyzna trafił do szpitala. Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
W skrócie
- Wójt gminy Brzeziny spadł z wysokości w budynku byłej szkoły w miejscowości Aleksandria i został przewieziony do szpitala.
- Do wypadku doszło podczas kontroli prac budowlano-remontowych na pierwszym piętrze obiektu, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające, dotyczące okoliczności zdarzenia, w tym sprawdzenie przestrzegania środków ostrożności podczas kontroli.
Do wypadku doszło w czwartek rano około godziny 9:30 w miejscowości Aleksandria w powiecie konińskim w Wielkopolsce.
Wypadek na terenie budowy. Ranny wójt
- W trakcie kontroli prac budowlano-remontowych doszło do wypadku, podczas którego 61-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego spadł z wysokości 1. piętra na podłoże - przekazała Interii asp. Edyta Marciniak z Komendy Miejskiej w Kaliszu.
- Na skutek wypadku mężczyznę przewieziono do szpitala w Koninie - dodała. Według Radia Poznań poszkodowanego zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na chwilę obecną nie wiadomo jak bardzo poważne były obrażenia, których doznał mężczyzna. Policja potwierdziła jednak, że z pewnością jest to uszczerbek na zdrowiu trwający ponad siedem dni.
Wypadek podczas remontu. Wójt spadł z wysokości
Poszkodowanym mężczyzną jest wójt gminy Brzeziny, co potwierdził starosta kaliski Jan Adam Kłysz.
- Mam takie potwierdzenie z Urzędu Gminy, że doszło do wypadku w miejscowości Aleksandria, w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowała szkoła. Ten obiekt jest w tej chwili remontowany - przekazał w rozmowie z Radiem Poznań.
- Pan wójt najprawdopodobniej doglądał tej inwestycji, jak każdy z nas, który dogląda szczegółowo każdej roboty budowlanej - dodał.
Policja prowadzi obecnie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, w tym m.in. czy podczas kontroli na terenie budowy zachowane były niezbędne środki ostrożności.