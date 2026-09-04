W skrócie Przez Wielkopolskę przeszły wichury, zrywając dachy i linie energetyczne, łamały też drzewa, które spadały na samochody i drogi.

Służby odnotowały 266 interwencji w regionie, najwięcej zgłoszeń zarejestrowano w powiecie gnieźnieńskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wcześniej ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla prawie całego kraju.

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W piątek przez Wielkopolskę przeszły nawałnice, którym towarzyszyły wichury.

"Intensywny front burzowy z silnym wiatrem przeszedł nad Wielkopolską. Strażacy w całym regionie mają pełne ręce pracy przy usuwaniu skutków załamania pogody" - poinformowała Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wielkopolska. Wiatr zrywał dachy i linie energetyczne

Do godziny 21 strażacy interweniowali łącznie 266 razy. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu gnieźnieńskiego - 64, Poznania i powiatu poznańskiego - 34 oraz powiatów: obornickiego - 23 i czarnkowsko-trzcianeckiego - 18.

"Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody (m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie)" - przekazali strażacy.

Wichury zrywały również dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. "Szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko (pow. gnieźnieński), a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim" - czytamy w komunikacie.

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"Zachowaj szczególną ostrożność". Strażacy apelują

Strażacy powiadomili, że w najpoważniejszych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

"Działania ratowników PSP i OSP w wielu miejscach nadal trwają. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów na balkonach i posesjach oraz unikanie parkowania pod drzewami" - czytamy w komunikacie strażaków.

O zachowanie ostrożności podczas poruszania się po drogach i w pobliżu drzew apeluje również Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Tam strażacy podjęli łącznie sześć interwencji. Zgłoszenia dotyczyły połamanych konarów i powalonych drzew m.in. w miejscowościach Rawicz, Chojno, Ugoda oraz Załęcze.

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W miejscowości Kłecko w powiecie gnieźnieńskim łamały się drzewa, a gałęzie spadały na samochody, ulice i chodniki - informuje w serwisie X Sieć Obserwatorów Burz.

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Wichura, której towarzyszyła ulewa, przeszła również przez Poznań - podaje Sieć Obserwatorów Burz.

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Wichury i nawałnice nad Polską. Ostrzeżenia niemal dla całego kraju

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem. Alerty obejmują prawie całą Polskę z wyjątkiem południowych krańców województw małopolskiego i podkarpackiego.

Alerty II stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województwa dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na tych obszarach wiatr może mieć porywy nawet około 100 km/h.

Obowiązują również ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą one województwa pomorskiego, północnej części zachodniopomorskiego oraz zachodu warmińsko-mazurskiego.



