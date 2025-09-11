Poszukiwania małżeństwa zakończone. "Zgłosili się do jednostki"
Policja w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) zakończyła poszukiwania małżeństwa, które od kilkunastu godzin nie dawało znaku życia. Para osobiście zgłosiła się do jednostki policji.
W środę ostrzeszowska policja opublikowała wiadomość na platformie Facebook dotyczącą poszukiwania małżeństwa z Wielkopolski. Tego dnia, po godz. 9 para zaginęła.
Policja poszukiwała małżeństwa. "Realne zagrożenie zdrowia i życia"
Policja zdecydowała się na opublikowanie zdjęć poszukiwanych ze względu na "realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków".
W komunikacie nie ujawniono okoliczności zaginięcia małżeństwa.
W czwartek po godz. 14 funkcjonariusz przekazali że "państwo osobiście zgłosili się do jednostki Policji, na terenie której obecnie przebywają".
"Poinformowali, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża oraz wyrazili wolę odwołania za nimi poszukiwań".
Z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie można kontaktować się pod numerem telefonu 47 77 57 200, 47 77 57 211 lub 47 77 57 213.
Krzysztof i Zuzanna Graf poszukiwani. "Małżeństwo posiada tatuaże"
W akcję poszukiwawczą włączył się również profil Zaginieni Śladem Nadziei w mediach społecznościowych.
Wskazano na cechę charakterystyczną zaginionych. "Małżeństwo posiada widoczne tatuaże" - podkreślono w komunikacie.
11-latek odnaleziony. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt godzin
Końcem sierpnia informowaliśmy o szczęśliwym odnalezieniu 11-latka, który uciekł z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach. Po blisko dwóch dobach chłopiec został zauważony w centrum przesiadkowym.
- Został rozpoznany dziś przez kobietę w centrum przesiadkowym, która skojarzyła go ze zdjęciami opublikowanymi w komunikatach. Dzięki jej reakcji i szybkiemu powiadomieniu policji nieletni został odnaleziony, cały i zdrowy - powiedziała nadkomisarz Marzena Szwed z KMP w Gliwicach.