W środę ostrzeszowska policja opublikowała wiadomość na platformie Facebook dotyczącą poszukiwania małżeństwa z Wielkopolski. Tego dnia, po godz. 9 para zaginęła.

Policja poszukiwała małżeństwa. "Realne zagrożenie zdrowia i życia"

Policja zdecydowała się na opublikowanie zdjęć poszukiwanych ze względu na "realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków".

W komunikacie nie ujawniono okoliczności zaginięcia małżeństwa.

W czwartek po godz. 14 funkcjonariusz przekazali że "państwo osobiście zgłosili się do jednostki Policji, na terenie której obecnie przebywają".

"Poinformowali, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża oraz wyrazili wolę odwołania za nimi poszukiwań".

Z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie można kontaktować się pod numerem telefonu 47 77 57 200, 47 77 57 211 lub 47 77 57 213.

Krzysztof i Zuzanna Graf poszukiwani. "Małżeństwo posiada tatuaże"

W akcję poszukiwawczą włączył się również profil Zaginieni Śladem Nadziei w mediach społecznościowych.

Wskazano na cechę charakterystyczną zaginionych. "Małżeństwo posiada widoczne tatuaże" - podkreślono w komunikacie.

