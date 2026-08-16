Postrzelił kobietę pod Poznaniem. Policja poszukuje sprawcy

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Policja poszukuje sprawcy postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ranna, w ciężkim stanie, trafiła do szpitala. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policyjny z niebiesko-żółtymi pasami i napisem 'Policja' zaparkowany przy chodniku w mieście.
Policja poszukuje sprawcy strzelaniny pod Poznaniem (zdj. ilustracyjne)Andrzej KulpitaEast News

W skrócie

  • Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu niedaleko Poznania.
  • Kobieta została znaleziona nieprzytomna z raną głowy na klatce schodowej budynku i przewieziono ją do szpitala w ciężkim stanie.
  • Według informacji lokalnych mediów poszukiwany to były partner ofiary, a funkcjonariusze stosują różne środki, w tym drony i psy tropiące, aby go zatrzymać.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji poinformował, że w sobotę około godz. 15.25 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy.

Zobacz również:

Zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty (zdj. ilustracyjne)
Wielkopolskie

Zaatakowały obywateli Ukrainy. Ruch prokuratury wobec agresorek z Poznania

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

"Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obrażenia powstały w wyniku postrzału, prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej" - podał policjant.

Postrzelił kobietę pod Poznaniem. Policjanci szukają napastnika

Stan rannej kobiety policjant określił jako ciężki. Dodał, że funkcjonariusze szukają sprawcy postrzału.

"Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia" - wskazał policjant.

Wiśniowski wskazał, że policjanci znają tożsamość poszukiwanego mężczyzny.

W sobotę policja nie podawała żadnych informacji na temat prowadzonych działań, przekazując jedynie, że w Swarzędzu doszło do "zdarzenia o charakterze kryminalnym". Lokalne Radio Poznań, powołując się na informacje sąsiadów, podawało, iż ranna kobieta została postrzelona przez byłego partnera, z którym rozstała się kilka miesięcy temu.

Zobacz również:

Poznań: Policja zatrzymała kobietę podejrzewaną o napaść na Ukraińców
Wielkopolskie

Atak na grupę Ukraińców w Poznaniu. Agresorki zatrzymane

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Nawrocki nadpremierem? Może rozgrywać na prawicy INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze