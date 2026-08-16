W skrócie Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny w związku z postrzeleniem kobiety w Swarzędzu niedaleko Poznania.

Kobieta została znaleziona nieprzytomna z raną głowy na klatce schodowej budynku i przewieziono ją do szpitala w ciężkim stanie.

Według informacji lokalnych mediów poszukiwany to były partner ofiary, a funkcjonariusze stosują różne środki, w tym drony i psy tropiące, aby go zatrzymać.

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Sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji poinformował, że w sobotę około godz. 15.25 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku przy ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy.

"Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obrażenia powstały w wyniku postrzału, prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej" - podał policjant.

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Stan rannej kobiety policjant określił jako ciężki. Dodał, że funkcjonariusze szukają sprawcy postrzału.

"Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia" - wskazał policjant.

Wiśniowski wskazał, że policjanci znają tożsamość poszukiwanego mężczyzny.

W sobotę policja nie podawała żadnych informacji na temat prowadzonych działań, przekazując jedynie, że w Swarzędzu doszło do "zdarzenia o charakterze kryminalnym". Lokalne Radio Poznań, powołując się na informacje sąsiadów, podawało, iż ranna kobieta została postrzelona przez byłego partnera, z którym rozstała się kilka miesięcy temu.



