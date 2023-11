Policjanci z Piły (woj. wielkopolskie) złapali na gorącym uczynku rowerzystę , który przejechał przez przejazd kolejowy przy ul. Bydgoskiej . Sęk w tym, że zrobił to, gdy podnosiły się zapory, a sygnalizator wskazywał czerwone światło . Oznaczało to, że na tory nie można było jeszcze wjeżdżać.

Rowerzysta nie poczekał i dostał mandat. Co grozi za wjazd na przejazd kolejowy?

Policja zwróciła też uwagę, aby podczas zbliżania się do przejazdu kolejowego zachować szczególną ostrożność. Jeśli jest on strzeżony, należy obserwować sygnały świetlne oraz szlabany. Z kolei w przypadku niestrzeżonych przejazdów kolejowych należy bezwzględnie stosować się do znaku "STOP" i linii bezwarunkowego zatrzymania.