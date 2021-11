Policjant z Koła prowadził pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kole st. asp. Daniel Boła przekazał, że do zdarzenia doszło w minioną środę ok. godz. 13.30.

- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy pełnili akurat służbę na terenie powiatu kolskiego, w mieście Kole zatrzymali do kontroli drogowej osobowego nissana, którego kierowca był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,714 promila). Jak się okazało, kierowcą był funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kole - powiedział Boła.



Reklama

Policjantowi grożą poważne konsekwencje

Boła dodał, że sprawa dotyczy funkcjonariusza z 18-letnim stażem. Policjant został zatrzymany w czasie wolnym od służby. - Policjantowi został przedstawiony zarzut z art. 178a par. 1 kk (prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości). W chwili zatrzymania miał też przy sobie broń służbową, która została zabezpieczona - wskazał.



Boła zaznaczył, że materiały z tego zdarzenia zostały przekazane prokuraturze. Wobec funkcjonariusza zostało wszczęte też postępowanie dyscyplinarne przez Komendanta Powiatowego Policji w Kole, a także został on już zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków.



Funkcjonariuszowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Z kolei w odniesieniu do sankcji dyscyplinarnych, funkcjonariuszowi grozi zwolnienie ze służby.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Komendant główny policji w "Gościu Wydarzeń" o rannym policjancie na granicy z Białorusią: Czuje się dobrze Polsat News