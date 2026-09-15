Podłożył bombę byłej partnerce i dzieciom. Sąd zaostrzył wyrok

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę dla Błażeja K. za próbę zabójstwa byłej partnerki i jej dwojga dzieci. Mężczyzna, który w 2022 roku podłożył pod domem w Siecieborzycach paczkę z własnoręcznie skonstruowaną bombą, został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 35 latach.

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Policjanci w granatowych mundurach prowadzą zatrzymaną osobę do policyjnej furgonetki.
Podłożył bombę byłej partnerce i dzieciom. Jest prawomocny wyrokNewsLubuskiEast News

W skrócie

  • Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w sprawie Błażeja K., zaostrzając karę do dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 35 latach.
  • W grudniu 2022 roku Błażej K. podłożył paczkę z własnoręcznie skonstruowaną bombą przed domem byłej partnerki Urszuli, powodując ciężkie obrażenia u niej i dwójki jej dzieci.
  • Początkowy wyrok 25 lat więzienia został wydany przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, jednak po odwołaniach stron Sąd Apelacyjny podwyższył karę do dożywocia.
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Wyrok wydany we wtorek przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu jest prawomocny. Sąd, wydając orzeczenie, zastrzegł także, że Błażej K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary dopiero po co najmniej 35 latach.

Sprawa Błażeja K.. Podłożył bombę przed domem byłej partnerki

19 grudnia 2022 r. we wsi Siecieborzyce przed domem, w którym wraz z dwojgiem dzieci i rodzicami mieszkała wówczas 31-letnia Urszula, ktoś zostawił pakunek wyglądający jak dostarczony przez kuriera.

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Kobieta zabrała paczkę do domu. Kiedy w kuchni ją otwierała, doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń.

Sprawcą okazał się partner i ojciec jednego z dzieci kobiety - Błażej K. Został oskarżony o usiłowanie zabójstwa pięciu osób z użyciem materiałów wybuchowych oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu byłej partnerki i jej dwojga dzieci, w tym swojego syna.

Sąd Apelacyjny zaostrzył karę. Błażej K. dostał dożywocie

W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Błażeja K. na 25 lat więzienia, uznając go za winnego zarzucanych mu czynów. Apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu skierowała zarówno prokuratura, pełnomocniczka oskarżycielki posiłkowej, jak i obrońcy oskarżonego.

We wtorek sąd II instancji rozpoznał sprawę i po naradzie wydał prawomocny wyrok, podwyższając wymiar kary do dożywocia.

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