W skrócie Policja zatrzymała dwóch Polaków podejrzanych o pobicie w Poznaniu 67-latka, który próbował pomóc nastolatkowi z Ukrainy.

Zatrzymani mężczyźni usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim i znieważenia na tle narodowościowym.

Funkcjonariusze poszukują obecnie ukraińskiego nastolatka oraz świadków zdarzenia.

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Minister Marcin Kierwiński w sieci przekazał, że dwaj podejrzani o pobicie mężczyzny w Poznaniu zostali zatrzymani przez policję.

"W piątek mężczyzna stanął w obronie zaatakowanego dziecka, ukraińskiego chłopca. Obaj podejrzani będą doprowadzeni do prokuratury" - napisał za pośrednictwem platformy X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu poinformował w komunikacie, że zatrzymani to Polacy w wieku 38 i 41 lat.

"Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym" - przekazał.

Jak dodał funkcjonariusz, obaj podejrzani "byli już wcześniej wielokrotnie notowani za przestępstwa kryminalne, a 38-latek również za przestępstwa narkotykowe".

Śledczy nadal poszukują natomiast nastolatka z Ukrainy, który był słownie atakowany przez zatrzymanych mężczyzn. "Policjanci apelują do tego mężczyzny, a także do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy, o kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Północ" - zaapelowała KMP w Poznaniu.

Poznań. Stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Polacy go pobili

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek w jednym z tramwajów w Poznaniu. Dwóch mężczyzn miało wtedy słownie atakować nastolatka pochodzącego z Ukrainy.

W obronie chłopca stanął 67-letni pasażer tramwaju. Wtedy między nim a napastnikami miało dojść do ostrej wymiany zdań. Wszyscy trzej mężczyźni mieli następnie wysiąść z pojazdu na tym samym przystanku, gdzie doszło między nimi do szarpaniny. Jeden z napastników miał kilkukrotnie uderzyć seniora w twarz pięściami i kolanem.

Poszkodowany 67-latek trafił do szpitala. Nie odniósł żadnych poważnych obrażeń, choć po zdarzeniu miał mieć problemy z pamięcią. Dzień po pobiciu mężczyzna sam zgłosił się na policję, gdzie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.





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