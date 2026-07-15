Planował zamach w przedszkolu. 29-latek zatrzymany przez służby

W skrócie 29-letni mieszkaniec Poznania został zatrzymany po tym, jak zapowiedział w internecie zamiar przeprowadzenia zamachu w przedszkolu.

Opublikował ankietę internetową, w której internauci mogli wybrać potencjalny cel ataku.

W trakcie zatrzymania zabezpieczono maczetę, środki psychotropowe oraz sprzęt użyty do publikacji wpisów.

Mężczyzna przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 15 lat więzienia.

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Wpis 29-latka pojawił się na jednym z portali internetowych. Mężczyzna deklarował w nim, że zamierza przeprowadzić zamach w jednym z trzech przedszkoli w Poznaniu. Do ataku planował wykorzystać maczetę.

Niedoszły napastnik opublikował też ankietę, której uczestnicy mieli zadecydować, w którym z obiektów dojdzie do tragedii. Na innym portalu ujawnił z kolei plan zbrodni i obwieścił, że tuż po jej dokonaniu chce odebrać sobie życie.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało, że potencjalny agresor w sieci ujawnił konkretną motywację swoich działań. Pytana o tę kwestię przez Interię przedstawicielka CBZC odmówiła odpowiedzi.

29-latek planował atak w Poznaniu. Został zatrzymany

Kilka godzin po publikacji wpisów 29-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBZC w swoim mieszkaniu w Poznaniu. W lokalu zabezpieczono maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, za pomocą którego udostępniono wspomniane posty.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa. Dodatkowo odpowie za posiadanie nielegalnych substancji.

29-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak wskazywał, powodem jego działania była "chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia". Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Głos w sprawie zabrało MSWiA. "Niedoszłemu napastnikowi grozi teraz do 15 lat więzienia. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald" - poinformowała rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.





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