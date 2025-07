Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski powiedział, że informacja o śmierci 15-latka dotarła do kuratorium w czwartek rano. - Zaraz po powzięciu tej informacji ustaliliśmy, że obóz był organizowany przez Okręg Dolnośląski ZHR i został zgłoszony do bazy wypoczynku województwa dolnośląskiego - powiedział.

- Jestem wstrząśnięty tym zdarzeniem. I tylko mogę zaapelować o to, żeby szczególnie mocno zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa, zapewnienie odpowiedniego sprzętu, ratownika itd. Żeby dopilnować tego, by dzieci, które są z nami na wypoczynku, były po prostu bezpieczne. Wakacje to czas, kiedy dzieci mają odpocząć, zregenerować siły po całych 10 miesiącach nauki. Ten czas ma być dla nich czasem miłym, sympatycznym, ale przede wszystkim bezpiecznym - a za to bezpieczeństwo odpowiadają ci, którzy ten wypoczynek organizują - zaznaczył.