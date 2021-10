Piła: 5-latek błąkał się po ulicy. Matka bawiła się w klubie

WIADOMOŚCI LOKALNE

5-letni chłopiec błąkał się nocą po ulicach Piły (woj. wielkopolskie), a jego matka w tym czasie bawiła się w klubie. Rano, kiedy policja zapukała do jej drzwi, kobieta była pijana i nie wiedziała nawet, że syna nie ma w domu. Chłopiec został odwieziony do rodziny zastępczej po tym, jak znalazł go przypadkowy przechodzień.

Zdjęcie Policja / 123RF/PICSEL