Na poznańskich jarmarkach bożonarodzeniowych królują wygórowane ceny. Trzy szaszłyki za ok. 170 zł, pajda chleba "full wypas" za 30 zł, a grzaniec za 18 zł - wynika z "paragonów grozy" opublikowanych w sieci. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak znalazł na to sposób - zachęcił, by na jarmarki zabierać swój grzaniec czy kanapki.