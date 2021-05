Na rondzie w Nowym Tomyślu zasadzono żywą palmę. Burmistrz miasta przekonuje, że drzewo zimą nie zamarznie. - 330 milinów lat temu Polska była w strefie równikowej - mówi i dodaje: z powrotem mamy palmy.

Zdjęcie Palma na rondzie w Nowym Tomyślu / Polsat News

Mieszkańcy miasta na ogół przyglądają się palmie na rondzie z zadowoleniem, choć nie brakuje i krytycznych głosów. - Nie kojarzy mi się z symbolem Nowego Tomyśla - mówi jedna z mieszkanek.

Jednak burmistrz Nowego Tomyśla tłumaczy, że palma to powrót do korzeni. - 330 milinów lat temu Polska była w strefie równikowej, więc wracamy do korzeni. Czyli do karbonu. I z powrotem mamy palmy - mówi Włodzimierz Hibner. Samorządowiec przekonuje, że roślina przeżyje zimę. - Potrafi przetrzymać mrozy od minus 12 do nawet, niektórzy mówią, minus 17 stopni - tłumaczy.

Według botaników w tym przypadku jest to możliwe, choć nie bez ryzyka przemarznięcia. Palma z gatunku szorstkowiec Fortunego pochodzi z rejonów górzystych Chin. Jest odporna na chłód, ale botanicy mają spore wątpliwości, czy wytrzyma wielotygodniowy mróz i wilgoć.