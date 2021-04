Kilkudniowa dziewczynka pozostawiona w Oknie Życia waży 3,8 kg i jest zdrowa. Informację tę przekazał rzecznik ostrowskiego szpitala Adam Stangret podczas konferencji prasowej.

Reklama

Zdjęcie Okno Życia przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp. /PAP/Tomasz Wojtasik /PAP

W poniedziałek wielkanocny w Oknie Życia przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim znaleziono noworodka.

Reklama

Pozostawione dziecko to dziewczynka, która - zdaniem ostrowskich lekarzy - może mieć najwyżej pięć dni.

- Przywiezione do szpitala dziecko jest w stanie dobrym - powiedział we wtorek rzecznik szpitala. Wyjaśnił, że maluch może pozostać w szpitalu na obserwacji do dwóch tygodni "w celu wykluczenia patologii i przeprowadzenia prób karmienia".

- Potem los dziecka będzie uzależniony od wszczętych procedur prawnych - poinformował.

Siostry poinformowały policję. Trwają poszukiwania matki

Siostry o pozostawionym dziecku poinformowały policję i ośrodek adopcyjny, który natychmiast zawiadamia sąd. Tam wpływają dwa wnioski - o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych oraz o nadanie dziecku tożsamości, czyli imienia i nazwiska. Na tej podstawie sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej typu pogotowia rodzinnego, dzięki czemu dziewczynka - po wyjściu ze szpitala - będzie miała zapewnioną opiekę.

Z kolei policja wdraża czynności wyjaśniające w celu odnalezienia matki, by sprawdzić, czy nie zagraża jej niebezpieczeństwo, czy dziecko nie zostało porwane lub odebrane siłą.

- W takich sytuacjach wobec matki dziecka nie jest prowadzone żadne postępowanie - powiedziała rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji mł. asp. Małgorzata Michaś.

To trzecie Okno Życia w tej diecezji

Okno Życia przy ostrowskim Ośrodku Sióstr Elżbietanek działa od 8 grudnia 2015 roku. 3 lutego 2017 r. po raz pierwszy trafił do niego chłopiec, któremu siostry dały imię Błażej ze względu na patrona tego dnia.

Punkt utworzono z inicjatywy prezydent Ostrowa Wlkp. Beaty Klimek po tym, jak matka pozostawiła niemowlę na poduszce na ulicy.

Ostrowskie Okno Życia jest trzecim w diecezji kaliskiej. Pierwsze zostało otwarte w 2009 roku w Kaliszu w Domu Sióstr Nazaretanek. Do tej pory pozostawiono w nim troje dzieci. Kolejne powstało w 2015 roku w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.

W Oknie Życia można anonimowo zostawić noworodka

Okna Życia to specjalnie przygotowane miejsca, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie w nim dziecka. Punkty te są otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca opiekunki, zazwyczaj siostry zakonne. Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego. Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna.

Zgodnie z prawem matka w ciągu trzech miesięcy może wrócić po dziecko i je odebrać bez konsekwencji prawnych.

Pierwsze Okno Życia w Polsce zostało otwarte w 2006 roku przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Powstało z inicjatywy metropolity krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Okno to znajduje się w Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39, założonym wiele lat wcześniej przez kardynała Karola Wojtyłę.