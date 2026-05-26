W skrócie W Garbatce doszło do zderzenia pociągu i ciężarówki, w wyniku którego zginął kierowca ciężarówki, a kilka osób z pociągu odniosło lekkie obrażenia.

Po wypadku ruch pociągów na linii między Poznaniem a Piłą został zablokowany, a pasażerowie oraz pracownicy otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie psychologiczne.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca ciężarówki zatrzymał się przed przejazdem, a następnie ruszył tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, powodując zderzenie i wykolejenie składu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło w poniedziałkowe popołudnie. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób podróżujących pociągiem odniosło lekkie obrażenia. Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana.

We wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że działania policji na miejscu zdarzenia już się zakończyły.

Garbatka. Zderzenie pociągu i ciężarówki, nie żyje kierowca

- Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy. Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku - powiedział.

Przypomnijmy - w programie "Najważniejsze Pytania" na antenie Polsat News gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza był w poniedziałek wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który powiedział, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kierowca ciężarówki zatrzymał się przed przejazdem.

Następnie krótko przed przyjazdem pociągu ruszył "i uderzył najprawdopodobniej w bok tego pociągu". To właśnie siła uderzenia miała sprawić, że skład się wykoleił.

Wypadek w Garbatce Jakub Kaczmarczyk PAP

Policjant dodał, że cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która będzie zajmować się tą sprawą.

- Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach oraz oceniać będą infrastrukturę w tym miejscu tak, żeby mieć pewność, że przywrócony ruch pociągów na tej linii kolejowej będzie odbywał się w sposób bezpieczny - podkreślił Borowiak.

Wypadek pociągu i ciężarówki w Garbatce. Kilkunastu rannych

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie podano, że w momencie wypadku pociągiem podróżowało 16 pasażerów.

"Jedna osoba z urazem głowy została profilaktycznie przewieziona do szpitala w Szamotułach. Pozostali podróżni otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie. W składzie znajdowali się również maszynista oraz kierownik pociągu. Maszynista pozostaje pod opieką i składa wyjaśnienia odpowiednim służbom" - wskazano w komunikacie.

Garbatka. Akcja służb na miejscu wypadku na przejeździe kolejowym Jakub Kaczmarczyk PAP

Zapewniono przy tym, że spółka zapewni wsparcie psychologiczne wszystkim pracownikom uczestniczącym w wypadku. Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK powiedziała PAP, że do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami: krzyżem św. Andrzeja i znakiem STOP.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia jest zablokowana.

W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.





"Odważny człowiek". Przydacz o sędziu Kapińskim Polsat News Polsat News