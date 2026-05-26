Ostatnie chwile przed zderzeniem. Nowe informacje po katastrofie kolejowej
- Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka (...) już zakończyliśmy - poinformowała policja. W poniedziałek doszło tam do zderzenia pociągu i ciężarówki, w którym zginął kierowca pojazdu. Według wstępnych ustaleń mężczyzna zatrzymał się przed przejazdem, a następnie ruszył na krótko przed pojawieniem się pociągu.
Do wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło w poniedziałkowe popołudnie. W zderzeniu pociągu i ciężarówki zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób podróżujących pociągiem odniosło lekkie obrażenia. Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana.
We wtorek rano rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że działania policji na miejscu zdarzenia już się zakończyły.
- Wszystkie działania i czynności procesowe w miejscowości Garbatka koło Rogoźna, gdzie doszło do katastrofy kolejowej, już zakończyliśmy. Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku - powiedział.
Przypomnijmy - w programie "Najważniejsze Pytania" na antenie Polsat News gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza był w poniedziałek wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który powiedział, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kierowca ciężarówki zatrzymał się przed przejazdem.
Następnie krótko przed przyjazdem pociągu ruszył "i uderzył najprawdopodobniej w bok tego pociągu". To właśnie siła uderzenia miała sprawić, że skład się wykoleił.
Policjant dodał, że cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która będzie zajmować się tą sprawą.
- Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach oraz oceniać będą infrastrukturę w tym miejscu tak, żeby mieć pewność, że przywrócony ruch pociągów na tej linii kolejowej będzie odbywał się w sposób bezpieczny - podkreślił Borowiak.
W opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie podano, że w momencie wypadku pociągiem podróżowało 16 pasażerów.
"Jedna osoba z urazem głowy została profilaktycznie przewieziona do szpitala w Szamotułach. Pozostali podróżni otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie. W składzie znajdowali się również maszynista oraz kierownik pociągu. Maszynista pozostaje pod opieką i składa wyjaśnienia odpowiednim służbom" - wskazano w komunikacie.
Zapewniono przy tym, że spółka zapewni wsparcie psychologiczne wszystkim pracownikom uczestniczącym w wypadku. Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK powiedziała PAP, że do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami: krzyżem św. Andrzeja i znakiem STOP.
Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia jest zablokowana.
W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.