Osłupienie na komendzie. Przyszedł i powiedział, że zabił żonę
- Do komendy Powiatowej Policji w Słupcy zgłosił się 49-latek, który poinformował, że zabił żonę - przekazała Interii asp. Sylwia Król z KMP w Koninie. Funkcjonariusze udali się we wskazane przez niego miejsce, gdzie znaleźli ciało 41-letniej kobiety.
Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Konin. Mężczyzna zgłosił się rano na komendę w Słupcy, gdzie oświadczył, że zabił swoją żonę.
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu konińskiego, a sprawę przejęli funkcjonariusze z KMP w Koninie.
Po przyjeździe pod wskazany adres w gminie Kleczew policjanci znaleźli martwą kobietę. Lokalne media podają, że do zabójstwa doszło w jednym z domów we wsi Słowiki.
Jak podaje lokalny serwis LM, na ciele 41-latki miały być rany kłute.
Mężczyzna zatrzymany. Na miejscu pracuje prokuratura
- Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczają ślady w celu wyjaśnienia jego okoliczności - przekazała asp. Król.
Jak wskazała policjantka w rozmowie z polsatnews.pl, w tym momencie "jest za wcześnie na wskazanie motywu zbrodni", nieznany jest też szczegółowy przebieg wydarzeń minionej nocy.
