Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Konin. Mężczyzna zgłosił się rano na komendę w Słupcy, gdzie oświadczył, że zabił swoją żonę.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu konińskiego, a sprawę przejęli funkcjonariusze z KMP w Koninie.

Wielkopolska. 49-latek zabił żonę. Zgłosił się na komendę w Słupcy

Po przyjeździe pod wskazany adres w gminie Kleczew policjanci znaleźli martwą kobietę. Lokalne media podają, że do zabójstwa doszło w jednym z domów we wsi Słowiki.

Jak podaje lokalny serwis LM, na ciele 41-latki miały być rany kłute.

Mężczyzna zatrzymany. Na miejscu pracuje prokuratura

- Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczają ślady w celu wyjaśnienia jego okoliczności - przekazała asp. Król.

Jak wskazała policjantka w rozmowie z polsatnews.pl, w tym momencie "jest za wcześnie na wskazanie motywu zbrodni", nieznany jest też szczegółowy przebieg wydarzeń minionej nocy.

