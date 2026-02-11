Osłupienie na komendzie. Przyszedł i powiedział, że zabił żonę

- Do komendy Powiatowej Policji w Słupcy zgłosił się 49-latek, który poinformował, że zabił żonę - przekazała Interii asp. Sylwia Król z KMP w Koninie. Funkcjonariusze udali się we wskazane przez niego miejsce, gdzie znaleźli ciało 41-letniej kobiety.

Radiowóz policyjny z wyraźnym napisem 'Policja' oraz sylwetka funkcjonariusza w mundurze stojącego obok pojazdu, w tle fragment budynku.
Na policję w Słupcy zgłosił się mężczyzna z informacją, że w nocy zabił żonęPolsat News

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Konin. Mężczyzna zgłosił się rano na komendę w Słupcy, gdzie oświadczył, że zabił swoją żonę.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu konińskiego, a sprawę przejęli funkcjonariusze z KMP w Koninie.

Wielkopolska. 49-latek zabił żonę. Zgłosił się na komendę w Słupcy

Po przyjeździe pod wskazany adres w gminie Kleczew policjanci znaleźli martwą kobietę. Lokalne media podają, że do zabójstwa doszło w jednym z domów we wsi Słowiki.

    Jak podaje lokalny serwis LM, na ciele 41-latki miały być rany kłute.

    Mężczyzna zatrzymany. Na miejscu pracuje prokuratura

    - Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczają ślady w celu wyjaśnienia jego okoliczności - przekazała asp. Król.

      Jak wskazała policjantka w rozmowie z polsatnews.pl, w tym momencie "jest za wcześnie na wskazanie motywu zbrodni", nieznany jest też szczegółowy przebieg wydarzeń minionej nocy.

