Oślepiał pilotów laserem. Niebezpieczną "zabawę" przerwała policja
Nieodpowiedzialna "zabawa" laserem 37-latka z Wielkopolski mogła zakończyć się tragedią. Mężczyzna podczas nocnych szkoleń na lotnisku w Kąkolewie oślepiał pilotów. Teraz stanie przed sądem. Grozi mu do roku pozbawienia wolności.
Mł. asp. Maja Pietruńk z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu przekazała, że funkcjonariusze dwukrotnie w miniony weekend otrzymali niepokojące zgłoszenia od pilotów z lotniska w Kąkolewie.
Zgłaszający poinformowali w piątek, że podczas nocnych szkoleń ktoś próbuje oślepiać pilotów laserem. Policji jednak nie ustalili sprawcy, ani miejsca, z którego celowano do pilotów wiązkami światła.
Sytuacja powtórzyła się również w sobotę. Tym razem piloci byli w stanie wskazać przybliżone miejsce, z którego kierowano do nich laser.
Okazało się, że za niebezpieczną "zabawę" odpowiedzialny jest 37-letni mieszkaniec pobliskiej posesji.
Oślepiał pilotów laserem. Zatrzymany 37-latek
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący umyślnego stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. Mężczyzna przyznał się do winy.
Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub roku więzienia.
- Kierowanie wiązki lasera w stronę samolotów, śmigłowców czy innych pojazdów to niebezpieczne i skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do poważnego wypadku i pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną - przypomniała mł. asp. Maja Pietruńko.