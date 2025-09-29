Mł. asp. Maja Pietruńk z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu przekazała, że funkcjonariusze dwukrotnie w miniony weekend otrzymali niepokojące zgłoszenia od pilotów z lotniska w Kąkolewie.

Oślepiał pilotów laserem. Niebezpieczną "zabawę" przerwała policja

Zgłaszający poinformowali w piątek, że podczas nocnych szkoleń ktoś próbuje oślepiać pilotów laserem. Policji jednak nie ustalili sprawcy, ani miejsca, z którego celowano do pilotów wiązkami światła.

Sytuacja powtórzyła się również w sobotę. Tym razem piloci byli w stanie wskazać przybliżone miejsce, z którego kierowano do nich laser.

Okazało się, że za niebezpieczną "zabawę" odpowiedzialny jest 37-letni mieszkaniec pobliskiej posesji.

Oślepiał pilotów laserem. Zatrzymany 37-latek

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący umyślnego stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. Mężczyzna przyznał się do winy.

Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub roku więzienia.

- Kierowanie wiązki lasera w stronę samolotów, śmigłowców czy innych pojazdów to niebezpieczne i skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do poważnego wypadku i pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną - przypomniała mł. asp. Maja Pietruńko.

