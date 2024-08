- Siła rażenia wybuchu była przeogromna. (...) Nie mam nic do zarzucenia prowadzonej akcji - mówił przybyły na miejsce pożaru w Poznaniu wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Podczas briefingu potwierdzono, że w akcji zginęło dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lat. - Nie wiemy, co wybuchło, ale to było coś co znajdowało się w piwnicy - mówił wiceminister.