Nożownik w zakładzie fryzjerskim w Szamotułach. Policjanci użyli broni

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Mężczyzna z nożem wtargnął do jednego z zakładów fryzjerskich w Szamotułach. - Gdy patrol znalazł się na miejscu napastnik ruszył na funkcjonariuszy - relacjonowała Interii asp. szt. Sandra Chuda. 34-latek nie reagował na polecenia. Policjanci użyli więc paralizatora, a gdy to okazało się bezskuteczne, padły strzały. Do szpitala trafiły dwie osoby, postronny świadek oraz sam agresor.

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Policyjny radiowóz na sygnale
Policyjny radiowóz na sygnaleDawid WolskiEast News

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Szamotułach (woj. wielkopolskie). Rzecznik wielkopolskiej policji mł insp. Andrzej Borowiak poinformował, że policjanci zostali zaalarmowani po godz. 15.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie z nożem, u fryzjera, na Rynku w Szamotułach. Swoim zachowaniem wzbudzał poczucie zagrożenia, dlatego proszono nas o interwencję - przekazała Interii asp. szt. Sandra Chuda, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

- Kiedy patrol znalazł się na miejscu mężczyzna ruszył na policjantów - relacjonowała.

Szamotuły. Wtargnął do fryzjera z nożem. Padły strzały

Policjantka poinformowała, że 34-latek nie reagował na polecenia. Mundurowi początkowo użyli paralizatora, a gdy to nie poskutkowało, padły strzały. - Użyli najpierw środków przymusu służących do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, a gdy to okazało się bezskuteczne oddali strzały z broni - mówiła asp. szt. Sandra Chuda.

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Borowiak przekazał, że urządzenia Taser funkcjonariusze użyli kilkukrotnie, lecz nie przyniosło to efektu. - Mężczyzna cały czas przemieszczał się i groził policjantom. Wówczas oni dobyli broni i oddali strzały - podał rzecznik wielkopolskiej policji.

Rzeczniczka mówiła z kolei, że napastnik uciekał. - Sytuacja była dynamiczna, a mężczyzna przemieszczał się. W rejonie ul. Wronieckiej został obezwładniony - podkreśliła.

Podczas zdarzenia ranna została osoba postronna. Obrażenia odniósł również sam agresor. Oboje trafili do szpitala.

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Szamotuły. Dwie osoby ranne, w tym postronny świadek

Rzeczniczka w rozmowie z Interią doprecyzowała, że konfrontacja z funkcjonariuszami miała miejsce już poza zakładem fryzjerskim. To wtedy napastnik ruszył na policjantów i to wówczas padły strzały. Świadek został więc raniony w trakcie ucieczki mężczyzny. Agresor sam też się zranił nożem, a także odniósł obrażenia na skutek postrzału.

Borowiak przekazał z kolei, że postronna osoba także została zraniona policyjną bronią, gdy znalazła się w pobliżu interwencji.

Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany do osadzenia w zakładzie karnym za wyrok, który usłyszał w sprawie narkotykowej. Policjanci weryfikują przebieg interwencji.

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