W skrócie Kuratorium przeprowadziło kontrolę obozu harcerskiego po tragicznej śmierci 15-letniego Dominika.

Organizatorzy obozu nie zgłosili w programie zadania polegającego na nocnym przepłynięciu jeziora, które doprowadziło do tragedii.

Prokuratura zatrzymała dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz narażenie Dominika na niebezpieczeństwo.

15-letni Dominik był laureatem wielu konkursów, zachwycał wiedzą, życzliwością, aktywnością na rzecz innych. Społeczność II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, którego był uczniem, pożegnała go we wzruszającym wpisie: "Zostanie w naszej pamięci jako młody człowiek o niezwykłym umyśle i dobrym sercu". Dominik zginął w nocy 24 lipca w czasie wykonywania zadania na obozie harcerskim. Prowadzone w tej sprawie prokuratorskie śledztwo ma udzielić odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tragedii i kto odpowiada za śmierć młodego harcerza.

Śmierć harcerza. Płynął w ubraniu i butach

Prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał w piątek, że według ustaleń śledczych asekuracja nie została zapewniona, nie zostały zapewnione warunki odpowiednie do przebywania w wodzie, zasady bezpieczeństwa zostały złamane. Ustalenia służb potwierdzają wcześniejsze doniesienia, z których wynikało, że opiekun i ratownik stali na pomoście, zamiast asekurować chłopca z łodzi na jeziorze.

Prokuratura ustaliła też, że na polecenie dowódcy drużyny harcerskiej 15-latek znalazł się w wodzie w obuwiu i pełnym umundurowaniu. Otrzymał polecenie, by przepłynąć wpław jezioro na odcinku 500 m. W ten sposób miał zdobyć sprawność na wyższy stopień harcerski. Próba odbywała się o 1 w nocy. Dominik utonął.

- Na obozach dużo rzeczy dzieje się nocami, jest wiele biegów nocnych albo gier terenowych. Natomiast w nocy raczej nie dopuszcza się do kąpania, bo to może być niebezpieczne. Ja na swoich obozach nigdy na to nie pozwalałem - przyznaje w rozmowie z Interią Konrad Ciesiołkiewicz, były instruktor harcerski, wychowawca i organizator obozów.

Zaskakujące wydają się, że 15-latek miał płynąć w butach i ubraniu. Ciesiołkiewicz tłumaczy, że takie zadania na obozach się zdarzają. Wtedy względy bezpieczeństwa są szczególnie ważne.

- Są takie sprawności, jak pływaka, gdzie faktycznie pływa się w ubraniu. Robi się to na wydzielonym terenie w basenie czy sprawdzonym i wyznaczonym kąpielisku. Na obozach, które ja organizowałem, zawsze takie zadania były wykonywane w ciągu dnia. Do przepłynięcia był określony dystans, 15-20 metrów, tak żeby mieć wszystko pod kontrolą - mówi.

Ciesiołkiewicz dodaje, że nigdy nie organizował zadań, by przepłynąć całe jezioro, bo wtedy harcerz musiałby się znaleźć poza kąpieliskiem, na niekontrolowanej przestrzeni.

Obóz harcerski. Szczególne sprawności i restrykcyjne kryteria

Sprawności na obozach zdobywane są w grupach albo indywidualnie, ale zawsze instruktor musi zapewnić do tego przestrzeń. Niektóre są bardzo zaawansowane. Jak tłumaczy nam były instruktor harcerski, taką szczególną sprawnością są np. trzy pióra, gdzie jednym z zadań jest samotne spędzenie dnia w lesie, tak by pozostać niezauważonym.

- Takie wyzwania muszą być zawsze otoczone szczególną troską bezpieczeństwa. Podobnie jest ze sprawnościami wodnymi, które zdobywa się na basenie albo wydzielonej przestrzeni na jeziorze, zawsze z asystą ratownika. To wszystko wynika z przepisów, które są bardzo szczegółowo określone - podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz.

Szczegółowy program obozu na każdy dzień składa się do kuratorium. To też jednostka, która może kontrolować obozy, podobnie jak sanepid. Jak zapewnia Konrad Ciesiołkiewicz, obozy harcerskie są też kontrole wewnętrzne prowadzone przez samych organizatorów.

Miejsca do obozowania wyznacza natomiast nadleśnictwo. Nasz rozmówca tłumaczy, że przed obozem ogląda się teren, robi dokumentację i podpisuje umowę. Później jest tak zwany okres kwaterki, czyli czas, kiedy na miejsce jedzie pierwsza grupa, która przygotowuje teren. Buduje się kuchnię, stołówki, pomost, jeśli go nie ma.

- Wtedy też ratownik przygotowuje kąpielisko. Sprawdza dno, jeśli jest potrzeba to je czyści. Kąpielisko musi być zawsze wyznaczone, żeby dno nie było bagniste, bez szybkich spadków, bo to jest bardzo niebezpieczne - podkreśla były instruktor harcerski.

Ciesiołkiewicz zaznacza, że obozy harcerskie są zazwyczaj bardzo bezpiecznymi miejscami. - Kryteria, które muszą być spełnione pod kątem bezpieczeństwa są bardzo restrykcyjne. W harcerstwie zwraca się na to bardzo mocno uwagę. Na obozach jest dużo zespołowej pracy i wzajemnej troski - mówi w rozmowie z Interią.

Kuratorium: Nie było informacji o pływaniu nocą

Organizatorzy obozu faktycznie zgłosili wypoczynek w kuratorium. - Zgłoszenie zawierało ramowy program obozu, natomiast nie było w nim informacji o zdobywaniu przez uczestników sprawności harcerskiej, która polegała na przepłynięciu jeziora nocą - przekazał Interii Małgorzata Nowek, starszy specjalista Wydział Wspierania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Po informacji o śmierci 15-letniego Dominika, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu udali się na kontrolę obozu. - Zakres kontroli obejmował zgodność prowadzenia wypoczynku z przepisami prawa oraz danymi zawartymi w zgłoszeniu wypoczynku, oraz wypadek śmiertelny uczestnika wypoczynku - dodała przedstawicielka kuratorium.

Protokół z kontroli i decyzja wielkopolskiego kuratora oświaty o zakończeniu obozu zostały przekazane prokuraturze.

Prokuratura zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatka, a także narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To 19-letni ratownik wodny i 21-latek pełniący funkcję dowódcy drużyny. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im do pięciu lat więzienia.

