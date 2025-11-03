Nowe informacje o strzelaninie w Wielkopolsce. Będzie wniosek o areszt

Paweł Sekmistrz

Łukasz W. biorący udział w strzelaninie w Smogorzewie został przesłuchany i złożył wyjaśnienia - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. Mężczyzna tłumaczył się, że strzelał w obronie własnej. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. We wtorek złożony zostanie wniosek o areszt.

Łukasz W. złożył wyjaśnienia w sprawie strzelaniny w Smogorzewie
Łukasz W. złożył wyjaśnienia w sprawie strzelaniny w SmogorzewieNewsLubuskiEast News

W skrócie

  • Łukasz W. został przesłuchany w sprawie strzelaniny w Smogorzewie, w której oddał kilkanaście strzałów do samochodów oraz osób.
  • Podejrzany usłyszał cztery zarzuty usiłowania zabójstwa, i twierdzi, że działał w obronie własnej.
  • Na miejscu zatrzymano pięć osób, a prokurator skieruje wniosek o tymczasowy areszt dla Łukasza W.
- Prokurator przesłuchał podejrzanego Łukasza W., prowadzącego działalność polegającą na obrocie amunicji i broni (...) Mężczyzna według ustaleń oddał kilkanaście strzałów do samochodów i osób w nich się znajdujących - poinformował prok. Łukasz Wawrzyniak.

Jak dodał, jeden ze zranionych po ostrzale wciąż przebywa w placówce medycznej, a drugi po opatrzeniu opuścił szpital.

Strzelanina w Smogorzewie. Łukasz W. się tłumaczy

- Łukasz W. nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Oświadczył, że tylko się bronił, zaatakowali go mężczyźni, którzy podjechali pod jego posesję, oddawał strzały, starał się celować w górę i celować w nogi - relacjonował zeznania mężczyzny rzecznik poznańskiej prokuratury.

W. miał stwierdzić, że nie zna osób, które zjawiły się pod jego domem, ani ich motywacji. - Zasłania się częściowo niepamięcią, tłumaczy to emocjami związanymi ze zdarzeniem - wskazał prok. Wawrzyniak.

    Jak wyjaśnił rzecznik, w sprawie zatrzymanych zostało łącznie pięciu mężczyzn. Łukaszowi W. postawiono cztery zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa. - Złożył wyjaśnienia, jutro prokurator złoży do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie - poinformował.

    Strzały padły nieopodal magazynu broni i amunicji. Akcja policji

    O strzelaninie jako pierwsze informowały Radio Zet i RMF FM. Jak przekazała Interii podkom. Monika Curyk z policji w Gostyniu, funkcjonariusze zostali w niedzielę około godziny 20 w trybie alarmowym wezwani do jednostki.

    Z treści zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Smogorzewo miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji.

    - Na tej posesji znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Według zgłaszającego na jej teren wjechało kilka samochodów, które po czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski - relacjonowała policjantka.

    Na drodze leśnej w pobliżu tej miejscowości padły strzały z broni. - Gdy policjanci dojechali na miejsce, natknęli się na jeden samochód leżący w rowie, zatrzymali trzy osoby, z których dwie były lekko ranne - przekazała podkom. Monika Curyk.

    Wkrótce później zatrzymano dwie kolejne osoby.

