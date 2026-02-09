W skrócie Ciało starszego mężczyzny zostało znalezione w mieszkaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu.

Zwłoki były w stanie zaawansowanego rozkładu i przebywały w lokalu prawdopodobnie od kilku lat.

Policja wykluczyła udział osób trzecich i prowadzi ustalenia co do tożsamości zmarłego.

Podkomisarz Łukasz Paterski zdradził w rozmowie z Interią, że sprawa wyszła na jaw przy okazji wizyty komornika w jednym z mieszkań na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. - 28 stycznia, czyli prawie dwa tygodnie temu, policjanci udali się na miejsce na prośbę komornika, który nie mógł uzyskać dostępu do mieszkania - powiedział rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszom udało się otworzyć drzwi do lokalu. Na miejscu znaleziono zwłoki starszego mężczyzny, które znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu. - Wiele wskazuje na to, że ciało leżało w tym lokalu od dłuższego czasu, prawdopodobnie nawet od kilku lat - wskazał podkom. Paterski.

Jak dodał policjant, na miejscu funkcjonariusze prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora, obecni byli także biegły z zakresu medycyny sądowej oraz policyjny technik. - Ciało zostało przekazane do badań sekcyjnych, których celem jest ustalenie tożsamości zmarłego - poinformował podkom. Paterski, wskazując, że wstępnie zakłada się, że w mieszkaniu został odnaleziony 86-letni właściciel lokalu.

Ciało w poznańskim mieszkaniu. "Spółdzielnia się nie interesowała"

Podkom. Paterski dodał także, że przez lata do policjantów nie wpływały żadne zgłoszenia dotyczące 86-latka. - Mężczyzna nie utrzymywał kontaktu z sąsiadami. Spółdzielnia również się nie interesowała, ponieważ czynsz był regularnie opłacany poprzez stałe zlecenia bankowe - powiedział.

- Widocznie pojawiły się inne zaległości, takie jak rachunki za prąd, gaz, gdyż właścicielem mieszkania zainteresował się komornik - wskazał Paterski.

Policja wyklucza udział osób trzecich w tragedii, podkreślając, że sprawa nie ma charakteru kryminalnego. Zwłoki uległy mumifikacji, co sugeruje, że śmierć nastąpiła dawno temu. - Staramy się dotrzeć do rodziny zmarłego, ale to zadanie okazuje się skomplikowane - podsumował podkom. Paterski.

