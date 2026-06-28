Nietypowy wybór na wakacje. Polskie jezioro ma... podgrzewany basen

W skrócie Sezon urlopowy sprawia, że wiele miejsc turystycznych szybko się zapełnia, a artykuł wskazuje propozycję wypoczynku nad jeziorem w Polsce.

W Słupcy nad Jeziorem Słupeckim znajduje się podgrzewany basen, który jest atrakcją dostępną niezależnie od pogody.

Jezioro Słupeckie otoczone jest nowoczesną promenadą z okrągłymi pomostami, a podświetlany basen działa w sezonie 2026 od 26 czerwca do 31 sierpnia.

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W naszym kraju nie brakuje miejsc, w których można nie tylko złapać chwilę wytchnienia, ale też rozpieszczać zmysł wzroku spektakularnymi krajobrazami. Morze, góry, jeziora… tu każdy znajdzie swoją ulubioną przestrzeń na relaks. I choć wśród tych ostatnich prym wiedzie Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, na udany odpoczynek nad wodą można wybrać się również do… Wielkopolski.

Polska środkowo-zachodnia to nie tylko pierwsza siedziba Piastów czy poznańskie koziołki, ale też wciąż nieodkryta Słupca. Niewielkie miasto mieszczące się na Równinie Wrzesińskiej tylko z pozoru ma niewiele do zaoferowania. Leży bowiem nad Jeziorem Słupeckim, które wyróżnia się na tle innych polskich jezior bardzo oryginalną atrakcją.

Gdzie nad jezioro w Polsce? Do basenu!

Choć pogoda w większości kraju sprzyja ostatnio kąpielom w otwartych zbiornikach wodnych, dobrze wiemy, że polskie lato jest nieprzewidywalne niczym zakończenie porządnego kryminału. Koszmarem kuracjusza jest być w pięknym miejscu i nie móc skorzystać z dobrodziejstw natury ze względu na niesprzyjającą aurę.

W Słupcy znaleziono idealne antidotum na chłodne lato. Wewnątrz Jeziora Słupeckiego umieszczono… podgrzewany basen! Zbiornik otoczony jest wodami jeziora, co sprawia, że to idealne rozwiązanie dla zmarzluchów, którzy jednocześnie chcą cieszyć się urokiem jeziora, ale nie są zwolennikami zimnej wody.

Basen z widokiem na niebo

Co więcej, basen jest dostępny niezależnie od warunków atmosferycznych. Romantyczna kąpiel w deszczu? W Słupcy to możliwe. Można wskoczyć do basenu, równocześnie sycąc oczy widokiem na jezioro i błękitem nieba. Zarówno rano, w ciągu dnia, jak i wieczorem.

Obiekt jest otwarty w godzinach 11:00 - 20:00. W tym czasie nad korzystającymi z niego czuwają ratownicy WOPR.





Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać nad jezioro w Polsce, żeby równocześnie można było zażyć kąpieli i pospacerować w urokliwym miejscu, odpowiedzią jest również Słupca. Po zmroku basen w jeziorze jest podświetlany od wewnątrz. Kontrastuje z ciemną taflą jeziora, tworząc klimatyczną przestrzeń na wieczorny spacer.

Całe Jezioro Słupeckie otoczone jest nowoczesną promenadą, z licznymi pomostami i przemyślanymi rozwiązaniami architektonicznymi. Projekt autorstwa Pawła Grobelnego jest nie tylko piękny, ale też funkcjonalny i nowatorski. Okrągłe pomosty wznoszące się nad jeziorem to prawdopodobnie jedyne tego typu rozwiązania w Polsce.

- Wystarczyło, że projektant spojrzał na teren i od razu pojawiły się te okręgi, które nawiązywały do kopca (szwedzkiego, grodziska kultury łużyckiej na Jeziorze Słupeckim - przyp. red.) - powiedział w rozmowie z regionalnym portalem lm.pl Michał Pyrzyk, do niedawna burmistrz Słupcy.

- Od wielu lat mówiło się, żeby ożywić jezioro i to się powoli dzieje. Rozwiązania są nowatorskie, ale w treści proste. Promenadę będziemy zgłaszać do konkursów na zagospodarowanie przestrzeni. Bo warto tutaj przyjechać i zobaczyć - skwitował Pyrzyk.

Potwierdzamy! Odpowiedź na pytanie, gdzie nad jezioro w Polsce, brzmi: do Słupcy! To świetna alternatywa dla tych, którzy na Mazury mają daleko, a Wielkopolska jest w ich w zasięgu. Warto - nawet na jeden dzień. W sezonie 2026 basen będzie dostępny od 26 czerwca do 31 sierpnia.





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