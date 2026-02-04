W skrócie Kilkumiesięczny chłopiec został odnaleziony w oknie życia w Ostrzeszowie i przewieziony do miejscowego szpitala.

Dziecko jest w dobrym stanie zdrowia, bez śladów przemocy, dobrze odżywione i ubrane odpowiednio do pogody.

Okno życia znajduje się w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie i zapewnia anonimowe pozostawienie dziecka bez konsekwencji prawnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacja w tej sprawie dotarła do policjantów z Ostrzeszowa we wtorkowy wieczór. Wówczas Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego poinformowało, że w oknie życia odnaleziono kilkumiesięcznego chłopca.

Instytucja ta znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.

Wieczorny alarm. Dziecko pozostawione w oknie życia

Na miejscu skierowano funkcjonariuszy policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.

Po wstępnej diagnozie okazało się, że chłopiec ma od pięciu do siedmiu miesięcy. - Jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Był też dobrze ubrany jak na tę porę roku - powiedziała oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk.

Jak dodała, "dalsze czynności będą podejmowane najprawdopodobniej w środę".

Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Niecodzienna sytuacja w Wielkopolsce

Okno życia to miejsce umożliwiające rodzicom anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Punkt jest dostępny całodobowo. Po otwarciu okna uruchamia się alarm. Później dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków, a w przyszłości do adopcji.

W Polsce zwyczajem stało się, że nowe okna życia otwierane są z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego 25 marca. W kraju działa obecnie blisko 70 takich punktów, w tym kilka w samej Wielkopolsce.

Motyka w "Gościu Wydarzeń" o Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Moim zdaniem nie zbankrutuje Polsat News