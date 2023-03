Do zdarzenia doszło w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie pod Gnieznem. To niejedyny akt przemocy, do jakiego doszło na terenie placówki. Wcześniej informowano m.in. o próbie gwałtu na 13-latku, czy przedawkowaniu środków odurzających przez 14-latkę.

W sprawie ośrodka w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, któremu podlegają ośrodki Ochotniczych Hufców Pracy, interweniowała posłanka KO Paulina Henning-Kloska.

- W placówce od jakiegoś czasu nabrzmiewają problemy opiekuńczo-wychowawcze, które zdaniem byłych i obecnych pracowników placówki nie są rozwiązywane, lecz bagatelizowane - przekazał słowa posłanki "Fakt".

Pobicie nastolatka. Świadek nagrywał zajście

Wideo, opublikowane na YouTubie przez lokalny serwis MojeGniezno, trwa nieco ponad pięć minut. Nagranie zawiera wulgarne słownictwo i obrazuje scenę przemocy.

Jeden z nastoletnich podopiecznych bije i wyzywa innego wychowanka placówki. Na filmie widać, jak ofiara jest bita po twarzy, brzuchu i podduszana. Napastnik wyzywa też chłopca, który próbuje się bronić. Nastolatkowie nie są sami w pokoju. Napaści przygląda się jeszcze kilku innych chłopców, którzy dopingują oprawcę.

- Ja bym mu wy... na twoim miejscu. Z liścia, z liścia - słychać na filmie.

Jeden ze świadków nagrywa całe zajście. W trakcie trwania pięciominutowego filmu żaden z wychowawców nie interweniował.

Brak interwencji policji

Serwis MojeGniezno poinformował, że do pobicia doszło w lutym, a władze placówki zgłosiły sprawę na policję. Patrol nie zjawił się jednak w placówce.

"Ze względu na brak interwencji policji w momencie zdarzenia, niemożliwe jest do ustalenia, czy uczestnicy bójki znajdowali się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie" - napisał serwis.