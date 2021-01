Nie żyje dwóch sędziów Sądu Okręgowego w Kaliszu

Nie żyją sędziowie Sądu Okręgowego w Kaliszu Marcin Borowiak i Wojciech Tomalak - poinformowała rzecznik prasowy kaliskiego sądu Edyta Janiszewska. Obydwaj sędziowie zmarli w ciągu minionych 30 dni.

Sędzia Wojciech Tomalak zmarł w środę w kaliskim szpitalu. - O jego śmierci dowiedzieliśmy się od syna - powiedziała Janiszewska.

Tomalak był sędzią Sądu Okręgowego w Kaliszu w wydziale cywilnym. Był doktorem nauk prawnych.

Pełnił funkcję wizytatora do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Wykładał na seminariach i szkoleniach organizowanych dla sędziów, referendarzy sądowych czy innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Był prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Marcin Borowiak - jak powiedziała Janiszewska - zmarł nagle 22 grudnia w wieku 41 lat. Zasłabł podczas zajęć sportowych. Nie udało się go uratować. Osierocił trójkę dzieci.

Od 2015 r. był sędzią Sądu Okręgowego w Kaliszu w Wydziale III Karnym. Pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Był też wykładowcą Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w wydziale zamiejscowym w Ostrowie Wlkp.

- Jeszcze nie ma decyzji w sprawie przekazania spraw innym sędziom do prowadzenia - powiedziała sędzia Janiszewska. Wyjaśniła, że prezes kaliskiego sądu wystąpił do sądów rejonowych z wnioskiem o zgłaszanie sędziów delegatów do przejęcia spraw.

Sprawy karne prowadzone przez sędziego Borowiaka będą musiały ruszyć od nowa.

Dotyczy to m. in. czerpania zysków z seksbiznesu i prania brudnych pieniędzy, zabójstwa właściciela fermy w Zadowicach koło Kalisza czy 21-letniej oskarżonej o zabójstwo konkubenta matki.