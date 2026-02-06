Na posesji wyciekły groźne substancje. "Konsekwencje mogłyby być katastrofalne"

W Inowrocławiu doszło do kolejnego wycieku niebezpiecznych chemikaliów prosto do gleby. Nielegalny zrzut miał miejsce na terenie zakładu, w którym kwasy zrzucane są do wykopanej w ziemi dziury. - Wszystkie punkty, które były obiektem zagrożenia, monitorujemy na bieżąco - przekazał Interii prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Janusz Radzikowski.

Nielegalny zrzut kwaśnych substancji w Inowrocławiu
W skrócie

  • W Inowrocławiu doszło do nielegalnego wycieku niebezpiecznych chemikaliów na terenie zakładu.
  • Sprawą zajmują się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz prokuratura.
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji monitoruje sytuację i analizuje próbki chemikaliów.
Od 2025 roku Inowrocław walczy z procederem nielegalnego zrzutu substancji chemicznych do miejskiej kanalizacji. Jak mówił w rozmowie z Interią prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, o sprawie została powiadomiona prokuratura oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

- My u siebie w zeszłym roku zdiagnozowaliśmy kilka sytuacji związanych z tzw. produkcją kwasów tłuszczowych, które były zrzucane do naszej kanalizacji i powodowały obniżenia pH i kultur bakterii, co zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców - mówił Radzikowski.

Inowrocław. Do gleby trafiły kwaśne chemikalia

Prezes spółki ocenił, że działania służb nie przynoszą efektów, a liczba tego typu incydentów stale rośnie.

    Jak poinformował Radzikowski, ostatni zrzut miał miejsce 27 stycznia na terenie niedawno wybudowanego zakładu, w którym utworzono specjalny zbiornik przeznaczony do nielegalnego wylewania odpadów.

    - Wystosowaliśmy zawiadomienie o zrzucaniu niebezpiecznych substancji do gleby i prowadzone jest postępowanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i prokuraturę - dodał.

    Wycieki chemikaliów w Inowrocławiu. Skala procederu rośnie

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podejrzewa, że za nielegalnymi zrzutami kwaśnych chemikaliów odpowiadają przedsiębiorstwa zarejestrowane na osoby starsze bądź schorowane, które najprawdopodobniej nie są tego świadome.

    - Są tak przygotowane, żeby unikać odpowiedzialności - stwierdził Janusz Radzikowski.

    Zdaniem prezes PWiK najnowszy zrzut kwaśnych substancji nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, ponieważ gleba jest zamarznięta. Zwrócił jednak uwagę, że po roztopach sytuacja ta może ulec zmianie.

      To już kolejny tego typu przypadek w Inowrocławiu w ostatnich miesiącach. We wrześniu pracownicy PWiK odkryli zrzut kwasu siarkowego, który mógł uszkodzić lokalną oczyszczalnię ścieków.

      "Skala i wielkość tej instalacji są porażające, a konsekwencje mogłyby być katastrofalne dla środowiska oraz zdrowia publicznego" - informowali wówczas przedstawiciele instytucji.

      Eksperci z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska analizują próbki pobrane z miejsca zdarzenia. Po przeprowadzeniu laboratoryjnych badań PWiK podejmie decyzję, czy o najnowszym incydencie również zostanie powiadomiona prokuratura.

