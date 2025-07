- Na pewno line up festiwalu, to, jakie zespoły pojawią się na scenie, przyciągają ludzi na koncerty czy festiwale. My od wielu lat staramy się też wyróżnić na tle innych imprez. Jarocin sam w sobie jest jedną wielką historią, a ludzie też m.in. dla niej tu przyjeżdżają. Przyjeżdżają to osoby, które 40 lat temu, a nawet wcześniej przyjeżdżały do Jarocina i opowiadają nam takie historie, których nawet nie znamy. Czasami przyjeżdżają tu ze swoimi dziećmi, a sam festiwal stał się takim familijnym wypadem. Rodzice chcą pokazać swoim pociechom, jak oni się bawili się w młodości - mówiła przed festiwalem Agnieszka Podhajska z Good Taste Production, organizatora wydarzenia.