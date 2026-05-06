Myśleli, że odebrała sobie życie. Nastolatek podejrzany o zabójstwo 13-latki

W skrócie 15-letni chłopak został zatrzymany w związku ze śmiercią 13-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w marcu 2025 roku w lesie koło Nowego Tomyśla.

Początkowo podejrzewano, że dziewczynka odebrała sobie życie, lecz śledczy zakwestionowali te ustalenia i zebrali materiał dowodowy wskazujący na zabójstwo.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, a zatrzymanego nastolatka umieszczono w schronisku dla nieletnich jako środek zapobiegawczy.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział w środę, że na początku marca 2025 r. rodzina zgłosiła zaginięcie 13-latki, która wyszła z domu i nie można było się z nią skontaktować. Następnego dnia po zgłoszeniu - w lesie - odnaleziono ciało zaginionej.

Jak wskazywał, na początku wiele wskazywało na to, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. - Ale w pewnym okresie czasu śledczy zaczęli mieć co do tego wątpliwości - tłumaczył.

Znaleziono zwłoki w lesie. Okoliczności śmierci są odległe od tego, co początkowo podejrzewano

- Finalnie sprawę od policjantów z nowotomyskiej komendy przejął Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Poznaniu. Zdobyty został materiał dowodowy, który wskazywał na to, że dziewczynka została zamordowana - powiedział mł. insp. Borowiak, dodając, że według śledczych jej zamach na własne życie miał zostać upozorowany, a dokonał tego 14-letni chłopak.

Przedstawiciel policji powiedział, że mający obecnie 15 lat podejrzany został zatrzymany pod koniec marca tego roku, a śledztwo było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że śledczy prowadzili postępowanie w tej sprawie pod kątem pomocy lub nakłonienia do targnięcia się na swoje życie.

- Okazało się, że jest to jednak zabójstwo dziewczynki przez nieletniego. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przekazano tę sprawę do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu - powiedział.

15-latek zatrzymany. Miał upozorować okoliczności śmierci 13-latki

Sprawą 15-latka zajął się wydział ds. rodzinnych i nieletnich. Prok. Wawrzyniak przekazał, iż sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich, jako swoistą formę zastosowania tzw. środka zapobiegawczego.

Rzecznicy policji i prokuratury zastrzegli, że ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o niej szczegółowo.

O sprawie jako pierwszy napisał w środę "Głos Wielkopolski".

