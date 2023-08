Mieszkańcy Poznania coraz częściej informują o inwazji modliszek, które nieproszone wpadają do ich domów i mieszkań. Całkiem duże owady mogą powodować strach i niewiedzę, w jaki sposób wyprosić je na zewnątrz. Okazuje się, że nie powinniśmy mieć powodów do obaw.

Modliszki postrachem ludzi. "Jedyne co nas może spotkać, to ugryzienie"

Dr hab. Paweł Sienkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z radiem TOK FM przekazał, że modliszki są naturalnym elementem fauny i nie stanowią zagrożenia dla ludzi. - Jedyne, co może nas spotkać, to ugryzienie, jeżeli nieumiejętnie weźmiemy modliszkę do ręki. Jest to rzeczywiście owad drapieżny, ale takich owadów, które mogą nas ugryźć, mamy dookoła pełno - podkreślił.

Dlaczego poznaniacy zauważają ich tak wiele? W sierpniu dorosłe owady składają jaja i bardziej rzucają się w oczy.

Co więcej, modliszki, które swoją nazwę zawdzięczają posturze przypominającej modlącego się człowieka, są w Polsce owadami chronionymi, chociaż dr Sienkiewicz przyznał, że w ostatnich kilkudziesięciu latach jest ich znacznie więcej niż wcześniej. Powodem jest ocieplenie klimatu.

- Modliszki to bohaterki wielu legend, w których często są przypominane sceny walk tych stworzeń. To duży owad. Samica może mieć nawet ponad siedem centymetrów, samiec jest zwykle trochę mniejszy - dodał ekspert. Okazuje się również, że owady te są całkiem pożyteczne - nie zagrażają przetrwaniu innych gatunków, są ważnym elementem fauny.

Jak już wiadomo, modliszka nie jest niebezpieczna dla człowieka, te owady odżywiają się głównie pasikonikami czy motylami.

Ekspert radzi, co zrobić, kiedy modliszka znajdzie się w domu

Mimo że modliszka nie powinna budzić naszych obaw, to jej wtargnięcie do mieszkania może być niekomfortowe. Dr Sienkiewicz i w tej kwestii przychodzi z pomocą. Jak mówił, "najlepiej zachęcić owada do wyjścia".

- Można wsunąć pod nią kartkę papieru, a potem szybkim ruchem skierować ją za okno. Ona sobie już potem przeleci, gdzie trzeba i znajdzie swoje miejsce. Jeśli zacznie latać, to też nie należy panikować. Warto zaczekać, aż wyląduje i powtórzyć operację z kartką - mówił w rozmowie z TOK FM.

Można również zdecydować się na chwycenie modliszki w ręce, ale w tym przypadku trzeba liczyć się z tym, że może ona ugryźć. Natomiast i to działanie owada nie jest zbyt szkodliwe - jedyne co pozostanie po "ataku", to zaczerwienione i swędzące miejsce.

