Sprawa wyszła na jaw w piątek w krotoszyńskim szpitalu (woj. wielkopolskie). Po godz. 15 do placówki medycznej weszła 19-letnia kobieta z noworodkiem na ręku.

Krotoszyn: 19-latka urodziła na łące w lesie. Sprawą zajęła się policja i prokuratura

- W wyniku rozmów okazało się, że to ta kobieta urodziła dziecko . Pod nadzorem krotoszyńskiej prokuratury policja wszczęła dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Śledztwo dotyczy narażenia zdrowia i życia dziecka na niebezpieczeństwo - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

Do zdarzenia doszło w kompleksie leśnym niedaleko strzelnicy przy ulicy Bractwa Kurkowego w Krotoszynie - to tam na łące miało dojść do porodu.