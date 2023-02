Mieszkańcy w szoku. Kuria zamurowuje im okna

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Archidiecezja Poznańska, do której należy kamienica przy ulicy Głogowskiej 32 w Poznaniu, postanowiła zamurować okna sześciu rodzinom. W przeszłości wszystkie te okna wykuto nielegalnie, co stwierdził nadzór budowlany. - One były w większości mieszkań oknami kuchennymi. Ciekawe, jak teraz będzie z wentylacją - mówi jedna z mieszkanek.

Zdjęcie Mieszkańcy kamienicy mają mieć zamurowane okna / Google Street View /