Międzychód. Podejrzany o podwójne zabójstwo przyznał się do winy

Oprac.: Karolina Głodowska WIADOMOŚCI LOKALNE

Poznańska Prokuratura Okręgowa informuje, że podejrzany o podwójne zabójstwo Marcin W. został przesłuchany. Mężczyzna przyznał się do winy. Odmówił jednak składania wyjaśnień. Prokurator prowadzący sprawę zawnioskował do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. W czwartkowy wieczór 24-latek sam zgłosił się na policję. Teraz grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie.

Zdjęcie Marcin W. sam zgłosił się w czwartek na policję w Międzychodzie / Policja