Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło 27 czerwca w kaliskim Parku Miejskim. Tego dnia 42-letnia kobieta była na spacerze ze swoim 13-letnim, chorującym na autyzm synem. Z wyjaśnień bezpośrednich świadków zdarzenia wynika, że chłopiec w pewnym momencie wszedł do wody. Matka pospieszyła na ratunek, wbiegając za nim do rzeki. Chłopiec wydostał się na brzeg, kobieta utonęła. Jak dowiedziała się PAP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, kobieta osierociła sześcioro dzieci.