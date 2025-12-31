W skrócie Matka i jej siedmioletni syn wpadli do zamarzniętego stawu na prywatnej posesji w Radzewie.

Obie osoby zostały wyciągnięte z wody w stanie krytycznym i przewiezione do szpitala.

Chłopiec zmarł w szpitalu, a stan zdrowia matki nie jest obecnie znany.

Kobieta i jej siedmioletnie dziecko wpadli we wtorek do zbiornika i utknęli w wodzie pod lodem.

- Obie poszukiwane osoby udało się odnaleźć i wydobyć z wody. Służby na miejscu podjęły resuscytację krążeniowo-oddechową poszkodowanych. Następnie zostali przewiezieni do szpitala - powiedział we wtorek w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz.

Strażak przekazał wówczas, że poszkodowani byli w stanie krytycznym. Do szpitala został przewieziony także ojciec dziecka, który nie znalazł się pod lodem.

Asp. Łukasz Kędziora z zespołu prasowego wielkopolskiej policji poinformował, że w środę po godz. 6 rano chłopiec zmarł w szpitalu. Policjant przekazał, że nie ma nowych informacji odnośnie stanu zdrowia matki dziecka.

Radzewo. Kobieta i dziecko wpadli do stawu. Chłopiec nie żyje

- Około godz. 18.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Radzewo w pow. poznańskim dwie osoby znajdują się w stawie, pod lodem. Kobieta została podjęta z wody i przekazana pogotowiu ratunkowemu - powiedział wcześniej Halasz w rozmowie z PAP.

Funkcjonariusz dodał, że drugą poszukiwaną osobą był chłopiec w wieku siedmiu lat. Po pewnym czasie udało się odnaleźć i wyciągnąć z wody także dziecko.

Na miejscu akcję prowadziło 11 zastępów straży pożarnej i pięć jednostek pływających, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania.

Policja przekazała, że kobieta i dziecko wpadli do stawu na prywatnej posesji.

