Manulka Bożena zniknęła z zoo w Poznaniu. "Wypuszczona celowo"

Manulka Bożena zaginęła w Poznaniu. Zoo w mieście poinformowało, że zwierzę mogło zostać celowo wypuszczone przez nieznaną osobę. Władze placówki apelują do mieszkańców o zachowanie czujności - dzika kotka nie jest oswojona i w sytuacjach stresowych może się bronić. Jednocześnie zoo prosi o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w jej odnalezieniu.

Pallas kot siedzący na kamieniu, o gęstym, szarym futrze i charakterystycznym, szerokim pyszczku, z bezpośrednim spojrzeniem skierowanym lekko w bok.
Manul Bożenka zniknęła z zoo w PoznaniuZoo Poznań Official Site / Facebookmateriał zewnętrzny

Poznańskie zoo podało, że w trakcie porannego obchodu pracownicy ogrodu zauważyli, iż zostały otwarte pomieszczenia, w których przebywało zwierzę.

"Z naszych ustaleń wynika, że mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę" - zaznaczono w komunikacie zoo.

Poznań. Zaginęła manulka Bożenka. Zoo apeluje o pomoc

Ogród podał również, że znakiem charakterystycznym Bożenki jest brak lewego oka, które straciła w młodym wieku.

"Prosimy o czujność i uważne rozglądanie się w okolicy ogrodu zoologicznego i terenów przyległych. W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o niezbliżanie się do niego i natychmiastowy kontakt z naszym ZOO pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub ze Strażą Miejską - 986" - podkreślono w komunikacie.

    Jak podano, manul to niewielki, szary, dziki kot o gęstym futrze, płochliwy i unikający kontaktu z ludźmi. Ponieważ nie jest to zwierzę udomowione, czy oswojone, w sytuacji stresowej może się bronić.

    W październiku 2020 r. z poznańskiego zoo uciekł inny manul. Po kilkudniowych poszukiwaniach udało się go złapać po sygnale od osoby, która zauważyła zwierzę w pobliżu ogrodu. W związku z ucieczką schwytanego kota nazwano Magellanem.

