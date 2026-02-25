Manulka Bożena zniknęła z zoo w Poznaniu. "Wypuszczona celowo"
Manulka Bożena zaginęła w Poznaniu. Zoo w mieście poinformowało, że zwierzę mogło zostać celowo wypuszczone przez nieznaną osobę. Władze placówki apelują do mieszkańców o zachowanie czujności - dzika kotka nie jest oswojona i w sytuacjach stresowych może się bronić. Jednocześnie zoo prosi o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w jej odnalezieniu.
Poznańskie zoo podało, że w trakcie porannego obchodu pracownicy ogrodu zauważyli, iż zostały otwarte pomieszczenia, w których przebywało zwierzę.
"Z naszych ustaleń wynika, że mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę" - zaznaczono w komunikacie zoo.
Poznań. Zaginęła manulka Bożenka. Zoo apeluje o pomoc
Ogród podał również, że znakiem charakterystycznym Bożenki jest brak lewego oka, które straciła w młodym wieku.
"Prosimy o czujność i uważne rozglądanie się w okolicy ogrodu zoologicznego i terenów przyległych. W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o niezbliżanie się do niego i natychmiastowy kontakt z naszym ZOO pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub ze Strażą Miejską - 986" - podkreślono w komunikacie.
Jak podano, manul to niewielki, szary, dziki kot o gęstym futrze, płochliwy i unikający kontaktu z ludźmi. Ponieważ nie jest to zwierzę udomowione, czy oswojone, w sytuacji stresowej może się bronić.
W październiku 2020 r. z poznańskiego zoo uciekł inny manul. Po kilkudniowych poszukiwaniach udało się go złapać po sygnale od osoby, która zauważyła zwierzę w pobliżu ogrodu. W związku z ucieczką schwytanego kota nazwano Magellanem.