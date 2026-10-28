W skrócie 48-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa swojego 52-letniego znajomego, którego ciało znaleziono w poniedziałek rano na przejściu dla pieszych w Poznaniu.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 48-latka na trzy miesiące, a sam podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci 52-latka było wykrwawienie, do którego doszło w wyniku obrażeń zadanych ofierze nożem.

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W środę poznańska prokuratura poinformowała o przedstawieniu zarzutu zabójstwa 48-letniemu obywatelowi Ukrainy. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.

Według informacji prokuratury zatrzymany 48-latek był znajomym zmarłego. Mężczyzna przyznał się do winy i przedstawił śledczym "własną wersję przebiegu zdarzenia".

Sąd na wniosek prokuratury zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 48-latka.

Śmierć 52-latka w Poznaniu. Ukrainiec usłyszał zarzut

Ciało 52-letniego mężczyzny z ranami w okolicach szyi i klatki piersiowej odnalezione zostało w poniedziałek rano na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Trzebińskiej i Sycowskiej w Poznaniu.

Jak wyjaśniła wówczas Interii podkom. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji, życia mężczyzny nie udało się uratować mimo szybkiego przyjazdu karetki i podjętej akcji ratunkowej.

- Już kilka chwil po zdarzeniu policjantom udało się zatrzymać 48-letniego Ukraińca, który może mieć związek ze sprawą - dodała. Do zatrzymania doszło w podpoznańskiej miejscowości Plewiska.

Poznań. Tragiczna śmierć 52-latka. Są wyniki sekcji zwłok

Na postawienie zarzutów 48-latkowi pozwoliły zebrane dowody. W dniu tragedii na miejscu trwały intensywne działania służb. Zaangażowani w nią byli funkcjonariusze z Pionu Kryminalnego, technik śledczy i prokuratora.

Bezpośrednio po tragedii zapowiadano, że w najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego mężczyzny. Jak możemy dowiedzieć się ze środowego komunikatu prokuratury, ta już się odbyła.

Wykazała ona, że bezpośrednią przyczyną śmierci 52-latka było wykrwawienie w następstwie obrażeń zadanych mu nożem.



