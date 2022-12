Leszno: Trzylatek zadławił się orzeszkiem. "Jego stan jest bardzo ciężki"

W bardzo ciężkim stanie jest trzylatek, który trafił w sobotę do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim po tym, jak zadławił się orzeszkiem. Wezwani do dziecka lekarze stwierdzili zatkanie dróg oddechowych, które doprowadziło do zatrzymania krążenia. Informację potwierdził lekarz Adam Stangret, rzecznik placówki, w której leczone jest dziecko

Zdjęcie Śmigłowiec LPR / Beata Zawrzel/REPORTER / East News