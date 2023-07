Koło. Niesamowite odkrycie. Trojaczki i czworaczki bocianów czarnych

Nadleśnictwo przekazało, że "bocian czarny, w przeciwieństwie do swojego białego kuzyna, prowadzi skryty tryb życia".

Bocian czarny w Polsce. Ściśle chroniony gatunek

Gatunek ten jest chronione do tego stopnia, że dokładna lokalizacja gniazd bociana czarnego pozostaje tajemnicą .

W Polsce wokół zajętych gniazd w promieniu do 200 metrów tworzy się, zgodnie z przepisami prawa ochrony przyrody, strefy ochrony całorocznej oraz w promieniu do 500 metrów od gniazda strefy ochrony okresowej. Strefa ma chronić ptaki w okresie lęgowym, czyli od 15 marca do 31 sierpnia.