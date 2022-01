Jak powiedziała w poniedziałek PAP Marta Mróz z biura prasowego poznańskiej policji, zdarzenie miało miejsce w sobotę. Funkcjonariusze interweniowali po zgłoszeniu Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane.

Poznań. Policja odebrała zwierzęta z romskiego koczowiska

Aktywiści poinformowali służby o możliwości przetrzymywania zwierząt w złych warunkach na terenie romskiego koczowiska.

- Na miejscu potwierdziliśmy, że warunki przetrzymywania zwierząt budzą poważne wątpliwości. Gdy przekazaliśmy właścicielowi, że te zwierzęta zostaną odebrane, by zapewnić im lepsze warunki bytowania doszło do incydentu - przekazała sierż. szt. Marta Mróz.

Jak sprecyzowała policjantka, właściciel zwierząt "dokonał uboju jednej sztuki trzody chlewnej".



Poznań. Odebrano zwierzęta, jedno zabił właściciel

Oficer prasowa dodała, że na miejscu wykonano oględziny i dokumentację miejsca zdarzenia, ustalono także świadków. Sposób przeprowadzenia uboju ocenić ma biegły.



Fundacja poinformowała, że zabita podczas interwencji świnia była matką sześciu prosiąt. "Maluchy i druga świnia, zostały zabezpieczone, będziemy robić pilną zbiórkę na ich transport i utrzymanie, nie wiemy czy maluchy przeżyją" - poinformowali przedstawiciele fundacji

"Najgorsze było to, że przez kilka godzin próbowaliśmy (przy pomocy policji - red.) znaleźć miejsce, gdzie ciało świni będzie zabezpieczone do czasu przeprowadzenia sekcji zwłok, jak znalazło się miejsce, pojawił się problem z transportem, na szczęście udało się wszystko zorganizować. Ciało zostało zabezpieczone jako dowód w sprawie" - czytamy we wpisie fundacji.