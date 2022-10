Kobylin: Radiowóz nie zatrzymał się na pasach. Policja poszukuje kierowcy

Oprac.: Michał Skorupka WIADOMOŚCI LOKALNE

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak osoba kierująca policyjnym radiowozem nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej czekającej przy pasach. Do zdarzenia doszło w Kobylinie w Wielkopolsce. Mundurowi prowadzą śledztwo, by ustalić, który funkcjonariusz dopuścił się złamania przepisów ruchu drogowego.

Zdjęcie Radiowóz nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. Trwają poszukiwania kierowcy / Facebook/Spotted: Kobylin - Nasza gmina Kobylin/screenshot /