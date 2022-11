Kępno: Pijany policjant spowodował śmiertelny wypadek. Grozi mu 12 lat więzienia

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek drogowy. Okazało się, że był on policjantem. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.

Zdjęcie Miejsce tragicznego wypadku / OSP w Perzowie / facebook.com