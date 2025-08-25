Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Są ofiary
Tragiczny wypadek z udziałem awionetki w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie). Maszyna spadła na prywatną posesję. - Na pokładzie były dwie osoby, obie nie żyją - poinformował Interię kpt. Dominik Wels z KM PSP w Lesznie. Na miejscu trwają działania służb.
- Dostaliśmy informację o wypadku awionetki w Krzycku Wielkim. Maszyna spadła na ogród na terenie prywatnej posesji - przekazał w rozmowie z naszym portalem kpt. Dominik Wels z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
Krzycko Wielkie. Awionetka spadła na prywatną posesję. Nie żyją dwie osoby
Jak podał strażak, na pokładzie awionetki były dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu. - Doszło do pożaru. Trwa akcja gaśnicza, w której uczestniczą zastępy z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Leszna - dodał.
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, pokazujące moment spadku awionetki na ziemię.
Na miejscu obecna jest także policja, a wkrótce dotrzeć ma również prokurator i grupa operacyjna wielkopolskiego komendanta straży pożarnej z dronem.
Jak podają przedstawiciele służb, maszyna wystartować miała z lotniska Ławica w Poznaniu, oddalonego od Krzycka Wielkiego o ok. 70 km.
- Trwa ustalanie tożsamości ujawnionych ofiar i wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia - poinformowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka.