Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Są ofiary

Adrianna Rymaszewska

Tragiczny wypadek z udziałem awionetki w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie). Maszyna spadła na prywatną posesję. - Na pokładzie były dwie osoby, obie nie żyją - poinformował Interię kpt. Dominik Wels z KM PSP w Lesznie. Na miejscu trwają działania służb.

Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim
Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim

- Dostaliśmy informację o wypadku awionetki w Krzycku Wielkim. Maszyna spadła na ogród na terenie prywatnej posesji - przekazał w rozmowie z naszym portalem kpt. Dominik Wels z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Krzycko Wielkie. Awionetka spadła na prywatną posesję. Nie żyją dwie osoby

Jak podał strażak, na pokładzie awionetki były dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu. - Doszło do pożaru. Trwa akcja gaśnicza, w której uczestniczą zastępy z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Leszna - dodał.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, pokazujące moment spadku awionetki na ziemię.

Na miejscu obecna jest także policja, a wkrótce dotrzeć ma również prokurator i grupa operacyjna wielkopolskiego komendanta straży pożarnej z dronem.

    Jak podają przedstawiciele służb, maszyna wystartować miała z lotniska Ławica w Poznaniu, oddalonego od Krzycka Wielkiego o ok. 70 km.

    - Trwa ustalanie tożsamości ujawnionych ofiar i wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia - poinformowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie podkom. Monika Żymełka.

    Prezydent zawetuje podniesienie podatku cukrowego i akcyzy? Trela w ''Graffiti'': Nie daję w to wiary. To jedna z metod walki z alkoholizmemPolsat NewsPolsat News
