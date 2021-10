Kalisz: Rolnik oddał do rzeźni chorą krowę. Grozi mu do 8 lat więzienia

WIADOMOŚCI LOKALNE

69-letni rolnik z Żelazkowa (Wielkopolskie) stanął przed sądem za oddanie do rzeźni chorej krowy i zatajenie faktu leczenia jej penicyliną. Lekarze weterynarii tuż przed ubojem zbadali mięso i okazało się, że nie nadaje się do spożycia przez ludzi. We wtorek ruszył proces w sprawie.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL