Kalisz: 23-latek zginął w zakładzie pracy. Naprawiał maszynę

Policja pod nadzorem prokuratora stara się wyjaśnić przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku w zakładzie pracy, w którym śmierć poniósł 23-latek, mieszkaniec powiatu pleszewskiego - podała asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji.

Do tragedii doszło we wtorek w zakładzie obróbki metali przy ul. Wojciecha z Brudzewa w Kaliszu. 23-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego chciał naprawić prasę, w której doszło do awarii. Kiedy włączył maszynę doszło do tragedii.

- Na miejsce przybyli policjanci oraz prokurator. O całym zajściu powiadomiona została także Państwowa Inspekcja Pracy - powiedziała asp. Anna Jaworska-Wojnicz.