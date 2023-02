- Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 3 lutego około 20:00 w Gnieźnie. Dwóch mężczyzn wsiadło na ulicy Biskupińskiej do taksówki. Gdy zbliżali się do miejsca docelowego, stwierdzili, że jednak chcą jechać gdzieś indziej, ale nie podali konkretnego adresu. Zaczęli wyzywać taksówkarza, grozić mu śmiercią. Ostatecznie pobili go i próbowali udusić - relacjonuje gloswielkopolski.pl.

Bili i próbowali udusić taksówkarza. Znieważyli policjantów

Kierowca, zdając sobie sprawę, że mężczyźni mogą być niebezpieczni, wysadził ich w okolicy stacji benzynowej na ulicy Wrzesińskiej. Gdy samochód się zatrzymał, a taksówkarz poprosił o uregulowanie płatności, pasażerowie napadli na niego. Bili go i próbowali udusić. Zareagowali świadkowie, którzy próbowali pomóc napadniętemu mężczyźnie oraz wezwali policję.

Policjanci zatrzymali na miejscu dwóch podejrzanych: 62-letniego mieszkańca Gniezna oraz 47-letniego mieszkańca gminy Niechanowo. Mężczyźni znieważyli funkcjonariuszy podczas zatrzymania.

Pasażerom taksówki postawiono zarzuty pobicia kierowcy oraz znieważenia policjantów. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.